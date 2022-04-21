Mutluluk Zamanı filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Mutluluk Zamanı ne zaman ve nerede çekildi?

Romantik Komedi türünde olan Mutluluk Zamanı filmi beyaz perdenin ardından tekrardan televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Mutluluk Zamanı filminin konusu ve oyunları merak edilen sorular arasında. Romantik Komedi severleri ekran başına kilitleyecek olan Mutluluk zamanı filmi ne zaman ve nerede çekildi? Film hakkında tüm merak edilenler haberimizde...

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ KONUSU



Şansı bir türlü yaver gitmeyenlere, hep kaybettiğini düşünenlere bir 'kazanan' olma şansı veren "mutluet.com.tr" şirketinin sahibi olan Mert (Barış Arduç) genç yaşta maddi açıdan sahip olunabilecek her şeye sahip olmuş gibidir. Üstelik yakışıklı, karizmatik ve çapkın Mert'in etrafında kadınlar pervanedir. Ancak bu tür şeylerde gözü olmayan heykeltıraş Ada'yla (Elçin Sangu) tanıştığı anda hayatı değişecektir.

Sevgisini elde edebilmek için türlü numaralar deneyen Mert'e karşı önce soğuk davransa da birtakım hisler beslemeye başlayan Ada'nın bilmediği bir şey vardır: İlişkilerde hiç başarılı olamamış, kimsenin fark etmediği, çok sevdiği ağabeyi Cengiz (Cengiz Bozkurt) çapkınlık dersleri almaya başlamıştır ve hocası Mert'ten başkası değildir. Mutluluk Zamanı filminin başrolünde Kiralık Aşk dizisinde de birlikte yer almış Elçin Sangu ve Barış Arduç bulunuyor.

MUTLULUK ZAMANI NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?



Mutluluk Zamanı filmi 10 Kasım 2017 tarihinde izleyiciyle buluşan film, İstanbul'un farklı ilçe ve semtleri ile Heybeliada'da çekildi.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI



Kiralık Aşk dizisinde güzel bir uyum yakalayan Elçin Sangu ve Barış Arduç çifti, Mutluluk Zamanı filminde de başrollerde karşımıza çıkıyor. İkiliye Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak, Levent Öktem, Dilşad Şimşek ve Nazlı Kar eşlik ediyor...