MUTMAİN NE DEMEK?

Mutmain, İslam dini terimidir. İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.anlamına gelmektedir.

İnsan'ın kalbi Rad suresinin 28 inci ayeti kerimesine göre ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, tatmin olur , doyuma ulaşır.

Rad 28:

"Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb."

"Onlar, âmenûdurlar ve kalpleri, Allah’ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?"

MUTMAİN DOĞRU YAZIMI

Doğru yazımı "mutmain" şeklindedir.



Sıfat, Eskimiş