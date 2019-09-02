MUTMAİN NE DEMEK?
Mutmain, İslam dini terimidir. İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.anlamına gelmektedir.
İnsan'ın kalbi Rad suresinin 28 inci ayeti kerimesine göre ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur, tatmin olur , doyuma ulaşır.
Rad 28:
"Ellezîne âmenû ve tatmainnu kulûbuhum bi zikrillâh e lâ bi zikrillâhi tatmainnul kulûb."
"Onlar, âmenûdurlar ve kalpleri, Allah’ı zikretmekle mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah’ı zikretmekle mutmain olur, öyle değil mi?"
MUTMAİN DOĞRU YAZIMI
Doğru yazımı "mutmain" şeklindedir.
Sıfat, Eskimiş
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