Müzede selfie çekene İstanbul’un Yüzleri kitabı hediye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),İstanbul öncelikli olmak üzere ülkemizin kültür hazinelerinin korunması, ilgi çekici hâle getirilmesi, geleceğe taşınması ve geniş kitlelere yayılması için faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor. 16 Ocak Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300’den fazla müze, tüm dünyada ki müzelerle eşzamanlı olarak “Müzede Selfie Günü”nü kutlayacak. İBB iştiraki Kültür AŞ de Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı ile bu kutlamalara katılacak. 16 Ocak'ta müzeleri ziyaret eden ve selfi çekerek belirtilen hastagleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 5’er kişiye (toplam 20 ziyaretçi) “İstanbul’un Yüzleri” serisinden değerli kitaplar hediye edilecek.

KAZANANLAR 17 OCAK'TA AÇIKLANACAK

Ziyaretçiler, düzenlenen etkinlik sayesinde hem müzelerimizi gezerek kültürel birikimlerine katkı sağlayacak, hem de sevdikleri kentin en güzel karelerinin yer aldığı değerli kitaplara sahip olabilecekler. Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı’nda selfie çekerek sosyal medya hesaplarından #muzedeselfiegunu #muzedeselfiegunuyerebatan, #muzedeselfiegunupanorama1453, #muzedeselfiegunuminiaturk, #muzedeselfiegunuserefiyesarnici hastagleri ile paylaşan ziyaretçiler etkinliğe katılabilecekler. Kazananlar ise 17 Ocak Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından açıklanacak.

“Müzede Selfie Günü”, 16 Ocak Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı 300’den fazla müze ve tüm dünyadaki müzelerle eşzamanlı olarak, Yerebatan Sarnıcı, Miniatürk, Panorama 1453 Tarih Müzesi ve Şerefiye Sarnıcı’nda saat 09.00’da başlayacak ve 17.00’da sona erecek.