        Müzekart ile 200 TL'ye 350'den fazla müze ziyareti!

        Müzekart ile 200 TL’ye 350’den fazla müze ziyareti

        2025 yılında 350'den fazla müze ve ören yerinin kapılarını açan Müzekart, yıllık 200 TL karşılığında yaklaşık 26 milyon ziyaretçinin kültürel miraslarla buluşmasını sağladı

        Giriş: 27.01.2026 - 16:54 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:54
        Müzekart ile 200 TL'ye 350'den fazla müze ziyareti
        350’den fala müze ve ören yerinin ziyaret edilmesini sağlayan Müzekart uygulaması 2025 yılında kültürel mirasa erişimde önemli bir rol üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yıllık 200 TL karşılığında edindiği Müzekart ile yaklaşık 26 milyon ziyaretçi müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

        Milyonlarca kişinin müze ve ören yerlerinde tarih ve kültürle bağ kurmasında kilit rol oynayan Müzekart uygulaması ile yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri değil Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı bünyesindeki alanlar da gezilebiliyor.

        Müze ve ören yerlerinin gişelerinden ya da e-devlet üzerinden saniyeler içinde alınabilen Müzekart, kartın geçerlilik süresi boyunca her bir müzeye iki kez giriş hakkı ile kültürel mirasa erişim imkanı sağlıyor.

        Türkiye’nin en çok ilgi gören kültür durakları arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Efes Ören yeri, Göreme Açık Hava Müzesi ve Hierapolis (Pamukkale) Ören yeri gibi pek çok önemli merkez de Müzekart kapsamında ziyaret edilebiliyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, çocukların ve gençlerin kültürel mirasla daha erken yaşta buluşmasını önceleyen bir anlayışla, sosyal kapsayıcılığı güçlendiren uygulamaları da sürdürüyor.

        Bu kapsamda;

        • 18 yaş altı ziyaretçiler,
        • 65 yaş ve üzeri vatandaşlar
        • Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenler

        Bakanlığa bağlı müze ve ören yerlerini ücretsiz olarak gezebiliyor.

        Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yanı sıra Mavi Kart sahipleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları da Müzekart’tan yararlanabiliyor. Türkiye’de öğrenim gören yabancı öğrenciler için ise öğrenci kimliği ibrazıyla indirimli kart uygulaması bulunuyor.

        Yabancı ziyaretçiler için Museum Pass uygulamasının yanı sıra biletle giriş imkanı da sunuluyor. Müzekart sahibi Türk vatandaşları müzeleri bedava ziyaret ederken, yabancı ziyaretçiler örneğin Efes Antik Kenti’ni 40 Euro, Galata Kulesi’ni 30 Euro, Topkapı sarayı 55 Euro’ya gezilebiliyor.

