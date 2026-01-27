Müzekart ile 200 TL’ye 350’den fazla müze ziyareti

350’den fala müze ve ören yerinin ziyaret edilmesini sağlayan Müzekart uygulaması 2025 yılında kültürel mirasa erişimde önemli bir rol üstlendi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yıllık 200 TL karşılığında edindiği Müzekart ile yaklaşık 26 milyon ziyaretçi müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Milyonlarca kişinin müze ve ören yerlerinde tarih ve kültürle bağ kurmasında kilit rol oynayan Müzekart uygulaması ile yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri değil Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı bünyesindeki alanlar da gezilebiliyor.

Müze ve ören yerlerinin gişelerinden ya da e-devlet üzerinden saniyeler içinde alınabilen Müzekart, kartın geçerlilik süresi boyunca her bir müzeye iki kez giriş hakkı ile kültürel mirasa erişim imkanı sağlıyor.

Türkiye’nin en çok ilgi gören kültür durakları arasında yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Efes Ören yeri, Göreme Açık Hava Müzesi ve Hierapolis (Pamukkale) Ören yeri gibi pek çok önemli merkez de Müzekart kapsamında ziyaret edilebiliyor.