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HaberlerKültür-Sanat

Müzik ve komedi

Serkan Çağrı, 'Nev Nefes' buluşmalarında komedyen Ceyhun Yılmaz'ı konuk etti

Serkan Çağrı

Düzenlediği etkinliklerle sanat dünyasının usta isimlerini İstanbullularla bir araya getiren Üsküdar Belediyesi, Nev Mekân Sahil'de gerçekleştirilen 'Nev Nefes' buluşmalarında bu kez komedyen Ceyhun Yılmaz'ı ağırladı. Klarnet üstadı Serkan Çağrı'nın konuğu olan Yılmaz, okuduğu şiirlerle izleyenlerin duygu dünyasına yolculuk yaptırırken, esprileriyle yüzleri güldürdü. Sahneye çıkar çıkmaz "Üsküdar çok güzel bir ilçe. Sık sık ziyaret ediyor ve hatta şu sıralar bu semtten ev bakıyorum" dedi.

Klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, Nev Mekân Sahil'de gerçekleşen gecede sahneyi meslektaşlarıyla da paylaşmayı ihmal etmedi. Amatör olarak klarnet çalan ve kendisinin hayranı olan iki genci sahneye davet ederek onların performansını izleyicilerle buluşturan Çağrı, misafirlerine müzik şöleni yaşatmış oldu. Seyirci gece boyunca üstadın müziklerine hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla eşlik etti.

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