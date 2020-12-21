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Müzikte elde ettiği geliri öğrencileriyle paylaşıyor

Tıp Fakültesi 4.sınıf öğrencilerden Ömer Güneş pendemi döneminde doktor babası ile birlikte eğitim amaçlı ameliyathanelere girerek salgınla en önde mücadele verirken aynı zamanda müsait olduğu vakit dilimlerinde üretmiş olduğu müzik alt yapılarını satarak, eğitim gören öğrencilere katkıda bulunuyor

Müzikte elde ettiği geliri öğrencileriyle paylaşıyor

Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Ömer Güneş, 'Cerrah olmak benim hedefim, müzik ise beni motive ediyor" ifadelerini kullandı.

Güneş konuşmasına şöyle devam etti: Doktor olmak küçüklüğümden beri hayalimdi, annem ve babam doktor olduğu için ne yaptıklarını yakından görme şansım oluyordu bunun da etkisi büyük tabii. Sonrasında Tıp fakültesini kazandım ve babamın sayesinde genel cerrahiyi tanıma fırsatım oldu ve açıkçası çok sevdim. Cerrah olmak benim hedefim fakat yoğun çalışma zamanlarından bulduğum fırsatlarda müzikle uğraşmak beni motive ediyor.

"İNSANLARI ORTAK NOKTADA BULUŞTURMAK İSTEDİM"

Rap müziği çok seviyorum, özellikle kültürü beni etkiliyor. Kimi insana göre sadece hızla söylenen ve anlamı olmayan, çoğunlukla materyalist içeriğe sahip olsa da aslında sanatçıların hayatını incelediğinizde yokluktan geldiklerini başarı öykülerini ve neleri atlattıklarını öğrenince şarkılar da size çok farklı geliyor. Ben de zamanla bu müziği çok sevdim ve birkaç sene önce rap altyapısı yapmaya ve çeşitli mekanlarda bu müzik turunu çalmaya başladım. İnsanları hangi tür müzik veya sanatın hangi dalı olursa olsun bir ortak noktada buluşturmak ve paylaşım yapmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzdeki gençlerin de birçoğu bu müzik türüne ilgi duyuyor. Pandemiden dolayı evlere kapandığımız şu dönemde, bireysel anlamda bir şeyler üretmenin ne kadar önemli olduğunu anladık.” İfadelerini kullandı.

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