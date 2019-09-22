Muz en sevilen meyveler arasında yer alır. Hoş aroması ve tadıyla damaklarda bıraktığı zevkin yanında, faydalı özellikleriyle de itibar görmektedir. Potasyum açısından zengin olması tercih edilmesinin nedenlerinden biridir. Ancak çok fazla şeker içeriyor olması ise biraz dezavantaj sağlıyor.

Muzun Faydaları

1 Muz 540 mg potasyum içerir. Özellikle yüksek tansiyon ve buna bağlı olarak kalp damar sağlığında önemli bir yer tutar. Yüksek oranda potasyum içerikli gıdalarla beslenmek kalp sağlığını ve damar tıkanıklığını engellemede oldukça etkilidir. Potasyum içerikli gıdaların, düzenli tüketimi halinde kalp hastalığı riskini % 12, damar tıkanıklığı riskini % 11 oranında düşürebiliyor.

Muz, asit üretimini dengeleyerek mide de ülser oluşumunu engelliyor. Mideye olan etkisi, mide zarının üzerindeki tabakayı kalınlaştırır ve mide asidine karşı güçlü koruma sağlar.

Sindirim siteminde aşırı su kaybı sonucunda oluşan elektrolit azalmasını içerdiği elektrolit ile tamamlar ve ishalin neden olduğu halsizlik durumunda önleyici bir rol alır.

Muz İçerdiği A, C ve E vitaminleri sayesinde göz sağlığını korur. Antioksidan özelliği ile görme bozukluğunu azaltır.

Muz, sindireme faydalı bakterileri çoğaltarak, besinlerde bulunan kalsiyumu artırarak ve bu sayede kemikleri koruyarak fayda sağlar.

Muzun Diğer Yönlerden Faydaları Nelerdir:

Aminoasit ( tryptophan ) içermesi nedeniyle depresyonu önler.

Şekeri dengeler ve enerji verir.

Egzersiz sırasında oluşan krampları önlemede etkilidir.

Serotin içermesiyle adet öncesi gerginliği alır.

B6 vitamini sayesinde aşırı su tutmayı önler, zayıflatır, sinir sitemini destekler ve beyaz kan hücresini artırır.

Pektin içermesiyle vücuttan toksin atılmasını sağlar.

Mide asidini dengeler ve reflüyü azaltır.

Potasyum içermesi sayesinde hafızayı güçlendirir.

Muz kabuğunun içi kaşıntıları alır.

İçerdiği potasyum ve magnezyum mineralleri ve B12 vitamini ile sigara bırakmada oluşan yoksunluk halini düzeltmeye yardımcıdır.

Düzenli tüketilirse böbrek kanserini önlemeye etki eder.

Yüksek ateş içeren hastalıklarda içerdiği vitamin ve minerallerle düşürmeye etki eder.

1 adet orta büyüklükte muzda; 110 kalori, 3 gr besin lifi, 14 gr şeker vardır.

Muzun Vitaminleri; 75.5IU A, 10,3 gr C, 0,1 gr E, 0,1 mg riboflavin, 0,8 mg niasin, 0,4 mg B6 vitamini

Muzun Mineralleri; 23,6 mcg folat, 5,9 mg kalsiyum, 21,9 mg magnezyum 0,3 mg demir, 21,9 mg,26 mg fosfor, 422 mg potasyum, 0,2 mg çinko, 1,2 mcg selenyum, 0.1 mg bakır, 0.3 mg manganez, içerir.

Muz çok fazla şeker içermesi nedeniyle çok fazla tüketilmesi şeker hastaları ya da şekere karşı alerjik ya da kilo alma problemi olanlarda dikkatli tüketilmelidir.