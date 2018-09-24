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Muzun faydaları nelerdir? Maddeler halinde muzun faydaları...

İçerdiği mineraller, vitaminlerin yanı sıra besleyici olmasından dolayı dünyada portakal ve elmadan sonra en çok tüketilen meyvelerden biri olan muzun sağlığa faydaları oldukça fazladır. Özellikle terlemeden sonra gücünü yitiren kasları güçlendirmek için sporcuların vazgeçemediği muzun faydalarından bazılarını sizler için derledik. İşte muzun faydaları...

24.09.2018 - 01:14 | Güncelleme:

Muz, etli kabuğunun içinde yumuşak posalı bir tropik meyvedir. Bilimsel adı Musa acuminata'dır. Hafif kavisli ve uzunca bir meyvedir. Yetiştiği muz ağacının tepesine yakın yerlerinde kümeler halinde büyürler. Muz, yeşil, kırmızı, sarı ve kahverengi (olgunlaşmış) dahil olmak üzere bir dizi renkte olabilir. Bir muz ağacı, dünyadaki en büyük çiçekli otsu bir bitkidir. Bir porsiyon veya 126 gram muz yaklaşık 110 kalori ve 30 gram karbonhidrat içerir. Peki muzun faydaları nelerdir?

MUZ HAKKINDA FAYDALI BİLGİLER

Muz, olgunlaştığı zaman doğrudan yenilebilir veya meyve salatalarına, meyve suyu olarak tüketilebilir. Ayrıca, hızlı bir enerji patlaması için kahvaltılık gevreklere ya da atıştırmalıklara lezzet katmak için katılabilir. Muzlar dünya çapında 100'den fazla ülkede yetiştirilmektedir.

Muzlar zengin bir protein, potasyum, karbonhidrat ve diyet lifi kaynağıdır. Sıfır yağ ve kolesterol yanı sıra sodyum var. Etkileyici besin içerikleri, vitamin C, vitamin B6, riboflavin, folat, pantotenik asit ve niasin gibi vitaminleri ve diğer vitaminlerin eser miktarını içerir. Muz ayrıca fosfor, kalsiyum, manganez, magnezyum ve bakır gibi mineraller içerir. İşte muzun faydaları

 

MADDELER HALİNDE MUZUN FAYDALARI

Muz, sağlığa yararı olan mükemmel meyvelerden biridir. Muzun faydalarından bazıları şunlardır:

Yüksek fiber içeriği tok tutar

Muz hem çözünür, hem de çözünmez lifle yüklüdür. Çözünür lif, sindirimi yavaşlatma ve kendinizi daha uzun süre tok hissetmenizi sağlar. Bu yüzden muz genellikle kahvaltı öğününe dahil edilir, böylece bir sonraki yemek için endişelenmenize gerek kalmadan gününüze başlayabilirsiniz.

Kalp sağlığı

Yüksek lifli gıdalar kalbe iyi gelir. İngiltere'deki Leeds Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, muz gibi lif bakımından zengin gıdaların tüketiminin artırılması hem kardiyovasküler hastalık (KVH) hem de koroner kalp hastalığı (KKH) riskini azaltabilir.

Sindirim kolaylaştırır

Muzun tatlı ve ekşi bir tadı vardır. Tatlı tada sahip olmanın ağırlık duygusu getirdiği söylenir, ancak ekşi tadı, agniyi (sindirim suları) uyardığı, böylece sindirimi desteklediği ve metabolizmayı geliştirmede yardımcı olduğu bilinmektedir.

Besinlerin güç merkezi

Beslenme söz konusu olduğunda muz açık ara en çok tercih edilendir. Potasyum, kalsiyum, manganez, magnezyum, demir, folat, niasin, riboflavin ve B6 gibi temel vitamin ve minerallerle yüklüdür. Bunların hepsi vücudun düzgün işleyişine katkıda bulunur ve sizi sağlıklı tutar.

Yüksek potasyum kaynağı

Muzdaki yüksek potasyum içeriği onu süper meyve yapar. Bu mineral, sağlığa yararlı birçok özelliği ile bilinir (kalp atışı ve kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur ve beyni uyarır.) Kalbinizi ve beyninizi daha sağlıklı tutmak, yüksek tansiyonu önlemek için her gün muz yemeye çalışın.

Kan basıncı

Yüksek tansiyon denince suçlunun tuz olduğu bilinen bir gerçektir. Muzların tuz içeriği ve yüksek potasyum içeriği düşüktür ve bu özellikler bu durumdan muzdarip olanlar için idealdir. Kan basıncını azaltmaya, arterler ve damarlardaki gerginliğin giderilmesine yardımcı olur, böylece kan vücutta düzgün bir şekilde dolaşarak, organların daha iyi çalışabilmesi için oksijen taşıyabilir.

Anemi ile mücadeleye yardımcı olur

Muzlardaki yüksek demir içeriği nedeniyle, anemiden muzdarip olanlar için mükemmel bir besindir. Anemi, kandaki kırmızı kan hücrelerinin veya hemoglobin sayısının azaldığı bir durumdur. Bu, yorgunluğa, nefes darlığına ve solgunluğa yol açar.

Astım tedavisi

2007 yılında yapılan bir araştırmaya göre, muz, çocukları öksürüğe ve birçok astım semptomuna karşı koruyabilir.

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