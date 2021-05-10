Myanmarlı şair Khet Thi gözaltına alındıktan sonra öldü 0:00 / 0:00

Reuters

1 Şubat 2021 tarihinde ordunun yönetime el koymasıyla gerçekleşen darbede, iktidardaki darbe yönetimine muhalif duruşu ve direniş ilanıyla bilinen Myanmarlı şair Khet Thi, eşiyle birlikte alındığı sorgudan sonra bir gece içinde öldü.

Ailesi, hayatını kaybeden şairin ülkedeki askerî rejim tarafından sorgulandıktan sonra iç organları çıkartılmış bir biçimde öldürüldüğünü iddia etti.

Sagaing eyaletine bağlı Shwebo kasabasında silahlı askerler ve polisler tarafından sorguya alınan çiftten Khet Thi sorgudan sonra geri dönmedi.

Eşi Chaw Su BBC'ye verdiği röportajda, Myanmarlı şairin kaldırıldığı hastanenin ölüm raporu olarak kalp rahatsızlığı tanısı koyduğunu ama kendisinin bunun doğru olmadığına emin olduğunu söyledi.

Hastane ve cunta sözcüleri Reuters haber ajansının yorum talebine karşılık vermedi.

Myanmar’da Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP) ‘‘Sorgu merkezinde işkence gördükten sonra hastanede öldü." ifadesini kullandı.

Khet Ti, 1 Şubat darbesinden beri protestolarda ölen üçüncü Myanmarlı şairden biri. 39 yaşındaki arkadaşı K Za Win, protestolar sırasında vurularak öldürüldü.

MYANMAR’DA NE OLDU?

1 Şubat 2021 tarihinde başlayan darbede seçilmiş hükûmetin Aung San Suu Çii'nin ve ülkedeki iktidar partisi (Ulusal Demokratik Birliği Partisi) devrilmesiyle ülkede çatışmalar büyüdü. Hükûmetle ordu arasında çıkan anlaşmazlıkların sonucunda ülkedeki protestolar yönetime el koyan orduya karşı başladı.

Askerî rejim, ülkede olağanüstü hâl ilan edip mevcut hükûmetin başındaki ismi Aung San Suu Çii ve birçok üst düzey siyasi görevliyi askerî mahkemede yargılıyor.

Myanmar’daki Siyasi Tutuklulara Yardım Derneği tarafından açıklanan verilerde 1 Şubat 2021 tarihinde başlayan darbeden bu yana 774 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü ve 3,300 kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Darbe karşıtları ve cunta arasında çıkan çatışmalarda 16 asker ‘‘sivil direniş kuvvetleri’’ olan silahlı grup tarafından öldürüldü.