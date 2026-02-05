Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe N'Golo Kante, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı - Fenerbahçe Haberleri

        N'Golo Kante, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

        Fenerbahçe'nin Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı N'Golo Kante, sarı-lacivertli takımdaki ilk antrenmanına çıktı.

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 05.02.2026 - 15:11 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:11
        1

        Fenerbahçe, Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Ittihad'da forma giyen N'Golo Kante'yi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden kalkan özel uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na getirdi.

        2

        Fransız yıldız orta saha, ayağının tozuyla Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.

        3

        İdman öncesi yeni takım arkadaşlarıyla tanışan ve ardından tesisleri gezen N'Golo Kante, daha sonra kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.

        4
        5
        6
