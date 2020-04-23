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N'Sakala'dan Beşiktaş paylaşımı!

Alanyaspor'un sol beki Fabrice N'Sakala, sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırdı. 29 yaşındaki futbolcu, bir taraftarın kendisine Beşiktaş forması giydirdiği fotoğrafı paylaştı

Fabrice N'Sakala

Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'la söz kestiği iddialarının ardı arkası kesilmezken flaş bir gelişme yaşandı. 29 yaşındali sol bek, Instagram'da bir taraftarın kendisi için hazırladığı Beşiktaş formalı fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.

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