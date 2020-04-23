Alanyaspor'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala'nın Beşiktaş'la söz kestiği iddialarının ardı arkası kesilmezken flaş bir gelişme yaşandı. 29 yaşındali sol bek, Instagram'da bir taraftarın kendisi için hazırladığı Beşiktaş formalı fotoğrafı paylaştı. Bu paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlarda büyük heyecan yarattı.