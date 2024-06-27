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        Haberler Spor Futbol Nacho Fernandez, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Qadsiah'a imza attı - Futbol Haberleri

        Nacho Fernandez, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Qadsiah'a imza attı

        Nacho Fernandez, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Qadsiah'a imza attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 27.06.2024 - 15:20
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        Nacho Fernandez, Suudi Arabistan'da!
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        Geçtiğimiz günlerde Real Madrid'den ayrıldığını açıklayan İspanyol savunma oyuncusu Nacho Fernandez, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Qadsiah ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Al Qadsiah, geçen sezon Suudi Arabistan İkinci Ligi'nde 73 puan ile şampiyonluk sevinci yaşayıp, birinci lige çıktı.

        24 yıl boyunca Real Madrid formasını terleten 34 yaşındaki tecrübeli stoper, Madrid temsilcisiyle tüm kulvarlarda 364 maça çıktı, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 26 kupa kazandı.

        Nacho Fernandez şu anda İspanya'nın Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kadrosunda yer alıyor ve Hırvatistan'ı 3-0 mağlup ettikleri maçta 90 dakika süre aldı.

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