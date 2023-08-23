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        Haberler Gündem Bingöl depreminin ardından Naci Görür'den son dakika uyarı! "Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge" - Güncel haberler

        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!

        İTÜ'lü yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl Kiğı'da yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin, 6 Şubat depremlerinin ardından stres transferinin oluştuğu bölgede meydana geldiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Görür, "Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 13:43 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:48
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        Bingöl depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür uyarıda bulundu!
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        Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana gele 4.2 büyüklüğündeki depreminin ardından önemli bir uyarıda bulundu.

        "STRES TRANSFERİNİN OLDUĞU BÖLGE"

        Prof. Görür, şunları söyledi: "Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4.0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri.

        "ERZİNCAN-KARLIOVA VE KARLIOVA-BİNGÖL ARASI"

        Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi.

        "ÇALIŞMAYA BURADAN BAŞLANMALI"

        Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı."

        #naci görür
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