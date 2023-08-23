Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde yerin 8.5 kilometre derinliğinde meydana gele 4.2 büyüklüğündeki depreminin ardından önemli bir uyarıda bulundu.

"STRES TRANSFERİNİN OLDUĞU BÖLGE"

Prof. Görür, şunları söyledi: "Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4.0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri.

"ERZİNCAN-KARLIOVA VE KARLIOVA-BİNGÖL ARASI"

Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF’ın Göynük koluna paralel batıdaki bir fay zonu içinde meydana geldi.

Demirkanat-Kiğı/Bingöl’de 4,0 deprem oldu. Bu bölge stres transferlerinin olduğu bölge. Muhtemelen son transfer 6 Şubat depremleri. Daha önce de açıkladığımız gibi, Erzincan-Karlıova arasında, Karlıova-Bingöl arasında dikkatli olunmasını uyarmıştık. Şimdiki deprem de DAF’ın… pic.twitter.com/keCjgDOV5m — Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) August 23, 2023

"ÇALIŞMAYA BURADAN BAŞLANMALI"

Yeri itibariyle hassas, özenli olmakta yarar var. Belki de deprem dirençli yerleşim alanları çalışmasına buradan başlamalı."