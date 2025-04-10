Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Nadir görülen puhu, Sivas'ta fotoğraflandı

        Nadir görülen puhu, Sivas'ta fotoğraflandı

        Yaban hayatı fotoğrafçıları Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan tarafından Avrupa'nın en büyük baykuş türü olan puhu, Sivas'ta fotoğraflandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:40 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'nın en büyüğü Sivas'ta fotoğraflandı
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli yaban hayatı fotoğrafçılarından Dr. Pedram Türkoğlu ve Mustafa Aslan, Sivas'ta Avrupa'nın en büyük baykuşu özelliğine sahip ve nadir görülebilen bir tür olan puhu görüntüledi.

        Dr. Türkoğlu, özellikle kayalık yamaçlar ve dağlık arazilerde yaşayan bu baykuşu doğal ortamında gözlemlemenin fazlasıyla zor olduğuna işaret ederek, "Nadiren açık alanlarda tünerken görülebilirler. Biz de bu fırsatı değerlendirdik ve uzun uğraşlar sonucu türün adeta portresini çekebildik. Puhu, dünyadaki en büyük baykuş türlerinden biridir. Aynı zamanda Avrasya'da çok geniş dağılım alanına sahip. Kanat açıklığı 188 santim, kütlesi 4 kilo seviyesine erişebilmektedir. Cüssesi nedeniyle İngilizce kartal baykuşu diye isimlendiriliyor. Başlıca avları arasında fare, sıçan, tavşan, gelincik, sansar, kirpi gibi memeliler bulunmaktadır. Fırsat buldukça sürüngenleri ve diğer kuşları bile avlayabilmektedir" diye konuştu.

        Bu fotoğrafların, doğal yaşamın korunması için yapılan farkındalık çalışmalarını desteklemekte büyük rol oynadığına da dikkati çeken Dr. Türkoğlu, "Puhu baykuşunun görüntülenmesi hem bilimsel araştırmalar hem de koruma çabaları açısından önemli bir noktaya parmak basıyor. Bu kayıt, nadir türlerin korunmasına yönelik ülkemizde daha fazla yatırım yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #puhu
        #Avrupanın en büyük baykuş türü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        DEM heyetinden görüşme öncesi açıklama
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        AB'den ABD'ye misillemeye 90 gün erteleme
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Duruşma günü mezara saldırı düzenlendi!
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        Ünlüler, Ahmet için adliyede
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        G.Saray Samsunspor karşısında!
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Demokratlar Musk'ı ayrılmaya zorlayacak
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Eski Bakan Şener'in oğluna verilen 'müebbet' hapisin nedeni belli oldu!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Solskjaer'in stoper planı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Düz duvarda gezebiliyorlar... Kameraya yansıdı!
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        Kaspersky: AI ticari bir saçmalıktır
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        İki ailenin kavgasında o ölmüştü! Kahreden ayrıntı!
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        3 yaşında geçirdiği kaza hayatını altüst etti! Şifayı Türkiye’de buldu
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        İki cesetle aynı ev içinde 42 saat
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Yolcu otobüsü ile yakıt tankeri kafa kafaya! Can kaybı ve yaralılar var!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Morata'ya sürpriz talip!
        Dizi iptal, aşk bitti
        Dizi iptal, aşk bitti
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Genç adamı parçalara bölmüşler! Eşi gözaltında!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Uzman çavuş öldürmüştü! 'Yan baktın' vahşeti kamerada!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Yediler içtiler öldürdü! Kanlı hesaplaşma!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!
        Sıra kavgasında eczacı merdivenden atıldı!