Nagehan Alçı'nın Karzai röportajı dünya basınında 0:00 / 0:00

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Afganistan'da Taliban'ın 15 Ağustos'ta başkent Kabil'i ele geçirmesi ağustos sonu itibariyle batılı askeri güçlerin de tahliyesi tamamlanmıştı. Afganistan Başbakanı Eşref Gani Taliban'ın Kabil'i kuşatmasıyla ülkeden kaçmıştı ancak eski Devlet Başkanı Hamid Karzai ülkede kalmıştı.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Afganistan'da Taliban ile yeni bir döneme başlanırken Afganistan eski Devlet Başkanı Hamid Karzai ile röportaj yapan ilk gazeteci oldu. Habertürk yazarı Alçı'nın röportajına uluslararası basın da geniş yer verdi.

Reuters haber ajansı, Alçı'nın röportajını "Afganistan eski Başkanı kadınlara eğitim çağrısında bulundu" başlığıyla paylaştı. Birçok haber sitesi de Reuters'ın haberini paylaştı.

Afganistan’ı 13 yıl boyunca yöneten Karzai, kadınların toplumda yer almasını çok kuvvetli bir şekilde savunduğunu söyledi. Karzai, "Eğer Afgan kızları eğitim alamazsa, iş hayatında ve yönetimde yer alamazsa gelişemeyiz. Kadınların haklarını çok güçlü bir şekilde savunuyorum ve savunmaya devam edeceğim." dedi.

Karzai, Taliban'ın ortaokul ve lisedeki kız öğrencilerine evde kalma çağrısında bulunmasına ilişkin "Bir an önce okula dönmeliler" değerlendirmesinde bulundu.