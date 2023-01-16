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Haberler Magazin Nagihan Karadere kansere yakalandı! Nagihan Karadere'nin sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
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Nagihan Karadere kansere yakalandı

Nagihan Karadere, kansere yakalandığını açıkladı. 38 yaşındaki Karadere, hayranlarından dua istedi

Nagihan Karadere kansere yakalandı! Nagihan Karadere'nin sağlık durumu nasıl? - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Milli atlet Nagihan Karadere'den sevenlerini üzen haber geldi. Karadere, kansere yakalandığını duyurdu. Yaklaşık bir ay önce kendisine kanser teşhisi konulduğunu ifade eden 38 yaşındaki Nagihan Karadere, sevenlerinden dua istedi.

NAGİHAN KARADERE HAKKINDA

Nagihan Karadere, 27 Aralık 1984 tarihinde Adana Kadirli ilçesinde doğdu. Kısa mesafe ve engelli koşucu olan Karadere'nin 400 metre engelli rekor derecesi 55.09 saniye. Nagihan Karadere, 2012 Londra olimpiyatlarında A barajını geçerek olimpiyatlarda yarıştı.

Nagihan Karadere, Fenerbahçe'de yetişti ve sürat koşuları branşında yarıştı.

Nagihan Karadere, 2003'te Romanya'nın Köstence şehrinde düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya, aynı şampiyonada 4 x 400 metre bayrak yarışında gümüş madalya 4 x 100 metre bayrak yarışında ise bronz madalya kazandı.

Nagihan Karadere, Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4 x 400 metre bayrak yarışında (Merve Aydın, Meliz Redif ve Pınar Saka ile birlikte) gümüş madalya, ayrıca ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı.

2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4'üncü seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı.

Nagihan Karadere, eşi Uğur Gökçe ile 2016'da boşandı. Bu evliliğinden Ece Arven isimli bir kız çocuğu bulunuyor.

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Haberi Hazırlayan : Şeyda Odabaş

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