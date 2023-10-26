Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Diğer Halter Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki evi müze olacak! - Diğer Haberleri

        Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki evi müze olacak!

        Efsane halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki evi müze oluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.10.2023 - 16:58 Güncelleme: 26.10.2023 - 16:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Naim Süleymanoğlu'nun evi müze olacak!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Dünya ve Türk halter tarihine adını altın harflerle yazdıran, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'daki evi müze oluyor.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinde bulunan ve çocukluğunun geçtiği ev, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından müzeye dönüştürülecek.

        Açılışının 2024'ün nisan ayında yapılması planlanan müze için gerçekleştirilen topantıya, TİKA Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Çevik, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, federasyon yöneticileri, Naim Süleymanoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu ve dünya şampiyonu milli sporcu Fedail Güler katıldı.

        Halterde üst üste 3 kez (1988, 1992, 1996) olimpiyat şampiyonluğu kazanan efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 50 yaşındayken 18 Kasım 2017'de hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        KYK yurdundaki asansör faciasında çarpıcı detay!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Bağıra bağıra gelen kadın cinayeti! Bu fotoğraftan 3.5 yıl sonra baltayla öldürdü!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Milli Takım'dan dev adım!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Burak Yılmaz'ın Bodo/Glimt 11'i
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        Avrupa Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        12 yaşındaki Efe'yi öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        Gözaltına alındıktan sonra özür diledi
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        İlk kez konut alanlara ucuz kredi
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        2024’te ziyaret edilmesi gereken ülke ve şehirler!
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        Kadro netleşiyor! Buruk'tan Icardi kararı
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Tofaş'ta Doblo farkı
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        Bodrum kuyu suyuna geçti
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        'Güldür Güldür Show'un Cumhuriyet skecinde gözyaşları sel oldu
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!