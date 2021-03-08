Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre nakdi ücret desteği ödemeleri 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. "Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?" sorusu çalışanların bir numaralı gündem maddelerinden biri oldu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Nakdi ücret desteği her ayın ilk on günü içerisinde yatırılıyor. Şubat ayında nakdi ücret desteği ödemeleri ayın 9'unda hesaplara yatırılmıştı.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

2021 yılı için ise günlük nakdi ücret desteği miktarı, 13 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile asgari ücret artış oranında (%21,56) artırılarak günlük 47,70 TL'ye çıkarılmıştı. Nakdi ücret desteği ödemeleri bir ay içerisinde en fazla 30 gün olmak üzere işçilerin hesaplarına aktarılıyor. Bu destekten faydalananların genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanıyor.