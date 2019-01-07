Gaziantep'teki Fetullahçı Terör Örgütü ( FETÖ) davasında, aralarında örgütün "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari yöneticilerinin de bulunduğu 8 sanığın yargılanmasına devam edildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından cezalandırılması talep edilen tutuksuz sanıklar Cahit Nakıboğlu ve Emre Özkaya ile avukatları katıldı.

Duruşmaya, FETÖ'ye ilişkin başka suçlardan tutuklu bulunan Taner ve kardeşi Emre Nakıboğlu, firari sanıklar Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Mehmet Hilmi ve Beyhan Nakıboğlu katılmadı.

Mahkeme Başkanı Adnan Yılmaz, vergi dairesi başkanlıklarınca Naksan Holding'e bağlı şirketler hakkında hazırlanan çok sayıda raporun, dosyaya gönderildiği hatırlatarak sanıklara söz hakkı verdi.

Sanık Cahit Nakıboğlu, önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık Emre Özkaya ise "Bu şirketlerde hissedar ya da ortak değilim. Naksan şirketinde sadece işçi olarak çalıştım." dedi.

Firari sanıkların avukatları ise müvekkillerinin savunmaları alındıktan sonra beyanda bulunacaklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, yurt dışında yaşadığı anlaşılan Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu'nun kardeşi Mehmet Hilmi Nakıboğlu ve Beyhan Nakıboğlu hakkında kırmızı bülten çıkarılması için gerekli işlemlerin yapılmasına hükmederek duruşmayı erteledi.

9 SANIK CEZALANDIRILMIŞTI

Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesinde, 8 Kasım'da karara bağlanan başka bir FETÖ davasında, Taner Nakıboğlu'na "terör örgütü yönetme" suçundan 15 yıl, kardeşi Emre Nakıboğlu'na 11 yıl 3 ay, babaları Cahit Nakıboğlu ile Murat Zar ve Cihan Dağcı'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9'ar ay, Cahit Nakıboğlu'nun eşi Ferhan Nakıboğlu'na "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay, Emre Özkaya ile Mesut Çeven'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay, Arif Çiftçi'ye ise "terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti.

Mahkeme, ceza alan sanıkların holdinge bağlı 42 şirketteki paylarının da müsaderesine hükmetmişti.

Aynı davada yargılanan firari sanıklar Osman ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu ile Osman Nakıboğlu'nun kardeşi Mehmet Hilmi Nakıboğlu'nun dosyası daha önce ayrılmıştı.

FİRARİLERİN LÜKS YAŞAMI GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Firari sanık Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu'nun ABD'deki lüks yaşamları, 28 Temmuz 2018'de AA tarafından görüntülenmişti.

Örgütün geçmişten beri en güçlü destekçisi olan sanayici Nakıboğlu ailesinden Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca 2014'te ABD'ye kaçmıştı.

Baba oğul, yurt dışına firar etmeden önce Naksan Holding bünyesinde birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da üyeliği görevleri yürütüyordu.

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