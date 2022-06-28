Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da!

"YAPTIĞIM EN İYİ ŞEY"

Naomi Campbell, kızının çok sakin bir bebek olduğunu söyleyerek, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf... Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey... Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum." demişti.

"GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ YETİŞTİRECEĞİM"

Kızının neredeyse hiç ağlamadığını ve sürekli uyuduğunu söyleyen ünlü model, "El sallamaya başladı, devamlı gülüyor, hatta neredeyse konuşuyor. Sanırım emeklemeden yürüyecek. Şimdiden altı dişi çıktı bile.” ifadelerini kullanmıştı.

Campbell, kızını güçlü ve bağımsız bir kadın olarak yetiştireceğini de söylemişti.