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Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da!

90'lı yılların süper modeli Naomi Campbell, müdavimi olduğu Bodrum'a bu yıl da geldi. Yakın arkadaşlarıyla bir villa kiralayan Campbell'a 2 yaşındaki kızı da eşlik etti

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  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İngiliz model ve oyuncu Naomi Campbell, tatil sezonunu açtı. Campbell, soluğu yine 2 yaşındaki kızıyla birlikte Bodrum'da aldı.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Yakın arkadaşları ile kiraladığı özel bir villada tatil yapan 52 yaşındaki Campbell, önceki gün Cennet Koyu'nda tekne keyfi yaparken görüntülendi.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Gün boyu güneşlenen Naomi Campbell, sık sık teknenin ön kısmına geçerek, telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Ünlü model, daha sonra arkadaşlarıyla koyu bir sohbete daldı.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    Campbell'ın taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdiği ve ismini hala sır gibi sakladığı kızı ise tatilde objektiflere böyle yansıdı.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    "EVLAT EDİNMEDİM"

    Çocuğuyla ilgili birçok ayrıntıyı gizli tutan Naomi Campbell, kızının dünyaya nasıl geldiğini ve babasının kim olduğunu da açıklamamıştı.

    Campbell, "Evlat edinmedim. O benim kızım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    "YAPTIĞIM EN İYİ ŞEY"

    Naomi Campbell, kızının çok sakin bir bebek olduğunu söyleyerek, "Hayal edebileceğim en büyük lütuf... Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey... Bir gün anne olacağımı her zaman biliyordum." demişti.

    "GÜÇLÜ VE BAĞIMSIZ YETİŞTİRECEĞİM"

    Kızının neredeyse hiç ağlamadığını ve sürekli uyuduğunu söyleyen ünlü model, "El sallamaya başladı, devamlı gülüyor, hatta neredeyse konuşuyor. Sanırım emeklemeden yürüyecek. Şimdiden altı dişi çıktı bile.” ifadelerini kullanmıştı.

    Campbell, kızını güçlü ve bağımsız bir kadın olarak yetiştireceğini de söylemişti.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    KAPAK OLAN İLK SİYAHİ KADIN

    Daha önce ismi Leonardo DiCaprio, Usher ve Robert De Niro gibi isimlerle de anılan dünyaca ünlü model, 1988’de Vogue’a kapak olan ilk siyahi kadın olma özelliğini taşıyor.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    "KARİYER İÇİN RUH EŞİMİ FEDA ETTİM"

    Ayrıca geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Naomi Campbell, ideal bir ilişki fikrini ikinci plana atarak, kariyeri için önemli bir fedakarlıkta bulunduğunu söylemişti.

    Campbell, "Yaptığım fedakarlığın beni gerçekten anlayacak bir ruh eşi olduğunu söyleyebilirim." şeklinde konuşmuştu.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

    İKİ KEZ NİŞAN ATTI

    Öte yandan Naomi Campbell, 1993'te "U2" grubunun basçısı Adam Clayton ile daha sonra ise İtalyan iş insanı Flavio Briatore'yle nişanlanmıştı. İkili, dört yıllık birlikteliğin ardından 2002'de ayrılmıştı.
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri
  • Naomi Campbell, kızıyla Bodrum'da! - Magazin haberleri

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