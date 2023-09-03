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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli: 1 -Lazio: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Napoli: 1 -Lazio: 2 MAÇ SONUCU

        İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında Lazio, Napoli'yi deplasmanda 2-1 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 01:24 Güncelleme: 03.09.2023 - 01:24
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        Lazio, Napoli'yi yenerek siftah yaptı
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        Napoli'deki Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan müsabakada geçen sezonun şampiyonu Napoli, lige istediği gibi başlayamayan iddialı ekiplerden Lazio'yu ağırladı.

        Lazio'nun 30. dakikada İspanyol futbolcusu Luis Alberto'nun golüyle 1-0 öne geçtiği maçta ev sahibi takım, 32. dakikada Polonyalı Piotr Zielinski ile skora denge getirdi: 1-1. İlk yarı, bu skorla sona erdi.

        Konuk takım, Japon oyuncusu Daichi Kamada ile 52. dakikada yeniden öne geçti: 1-2.

        Mücadelede başka gol olmayınca Lazio, Napoli'yi evinde 2-1 mağlup ederek zor bir deplasmandan 3 puanla döndü. Bu galibiyet aynı zamanda, Lazio'nun 2023-2024 sezonundaki ilk galibiyeti de oldu.

        Napoli ise bu sonuçla bu sezonki ilk yenilgisini 3. haftada Lazio karşısında yaşadı.

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        Bu maç sonrasında Lazio, puan tablosunda 3 puanla 12. sırada, ilk iki hafta galip gelen Napoli ise 6 puanla 4. basamakta yer aldı.

        Serie A'da oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar ise şöyle:

        Bologna-Cagliari: 2-1, Udinese-Frosinone: 0-0 ve Atalanta-Monza: 3-0.

        Ligin 3. haftası, bugün oynanacak 4 maçla tamamlanacak.

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