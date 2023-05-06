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Napoli Başkanı açıkladı: Osimhen ayrılacak mı?

İtalya Serie A'da 33 yılın ardından şampiyonluğa ulaşan Napoli'nin başkanı Aurelio De Laurentiis, Osimhen, Spaletti ve başardıkları peri masalı hakkında kritik açıklamalarda bulundu. İşte şampiyonluk sonrası gelen açıklamalar...

Napoli Başkanı açıkladı: Osimhen ayrılacak mı?
HABERTURK.COM

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımın şampiyonluk yolunda direksiyondaki isim olan Luciano Spaletti'nin geleceği hakkında konuşan De Laurentiis, "Spaletti yıllardır peşinde koştuğum efsane bir isimdi ve sonunda takımın başına getirebildim. Bu noktadan sonra ise onunla sonsuza kadar sürecek bir döngü içine girmek isterim çünkü o harika bir lider. Kendisi de Napoli'ye aşık olduğunu açıkladı. Spaletti buranın kahramanı oldu ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı." şeklinde konuştu.

''PARTİ HAVASI HİÇ BİTMESİN''

Kulübü ilk aldığı dönemde zor bir durumda olduklarını belirten Napoli Başkanı, "2004'te Napoli Serie C2'de mücadele ediyordu. Oyuncuları ve antrenman sahası yoktu. Sadece bir kağıt parçasıydı. 10 yıl içerisinde Avrupa'ya döndük, 10 yıl sonra ise şampiyon olduk. Bu parti havası hiç bitmesin istiyoruz." dedi.

''ASLA TAKIMDAN AYRILMAYACAK''

De Laurentiis ismi dev kulüplerle anılan ve attığı gollerle Napoli'nin şampiyon olmasında başrolü oynayan isimlerden olan Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ihtimalinin sorulması üzerine ise "Hayır, asla takımdan ayrılmayacak!" diye konuştu.

Osimhen bu sezon Napoli'yi Serie A şampiyonluğuna taşıyan bir performans sergileyerek 27 maçta 22 gol kaydetti.

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