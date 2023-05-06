Takımın şampiyonluk yolunda direksiyondaki isim olan Luciano Spaletti'nin geleceği hakkında konuşan De Laurentiis, "Spaletti yıllardır peşinde koştuğum efsane bir isimdi ve sonunda takımın başına getirebildim. Bu noktadan sonra ise onunla sonsuza kadar sürecek bir döngü içine girmek isterim çünkü o harika bir lider. Kendisi de Napoli'ye aşık olduğunu açıkladı. Spaletti buranın kahramanı oldu ve tarihe adını altın harflerle yazdırdı." şeklinde konuştu.