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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli-Fiorentina: 1-3 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Napoli-Fiorentina: 1-3 (MAÇ SONUCU)

        İtalya Serie A'nın 8. haftasında Fiorentina, son şampiyon Napoli'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 00:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 00:12
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        Napoli'ye evinde Fiorentina darbesi!
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        İtalya Serie A'da Napoli, konuk ettiği Fiorentina'ya 3-1 mağlup oldu.

        Ligin 8. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli karşısında Fiorentina, Josip Brekalo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

        Napoli, devrenin uzatma dakikalarında Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        Fiorentina, 63. dakikada Giacomo Bonaventura'nin golüyle 2-1 öne geçerken, 90+3. dakikada Nicolas Gonzalez ile bulduğu golle maçı 3-1 kazandı.

        Bu sonuçla Napoli 14 puanda kalırken, Fiorentina ise 17 puana yükseldi.

        Fotoğraf: Fiorentina X

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