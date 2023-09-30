Napoli, Lecce'yi 4-0 yendi
İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Napoli, konuk olduğu Lecce'yi 4-0 mağlup etti
Giriş: 30.09.2023 - 18:47 Güncelleme: 30.09.2023 - 18:47
Ligin 7. hafta mücadelesinde, son şampiyon Napoli, maçın ilk yarısını 16. dakikada Leo Oestigaard'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.
Napoli, 51. dakikada Victor Osimhen'in golüyle 2-0 öne geçti. 88. dakikada Gianluca Gaetano ve 90. dakikada penaltıdan Matteo Politano'nun golleriyle karşılaşma 4-0 sona erdi.
Bu sonuçla Napoli, puanını 14'e çıkarırken, Lecce ise 11 puanda kaldı.