UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda Napoli ile PSG, dördüncü hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Bu mücadele öncesinde Napoli 5 puanla ikinci, PSG ise 4 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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NAPOLI: 0 - PSG: 0

(İlk yarı oynanıyor...)

NAPOLI: Ospina, Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Rui, Callejon, Allan, Hamsik, Ruiz, Insigne, Mertens

PSG: Buffon, Marquinhos, Silva, Kehrer, Meunier, Draxler, Maria, Bernat, Mbappe, Neymar

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