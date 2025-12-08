Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli sahasında Juventus'u devirdi: Kenan Yıldız'ın golü yetmedi! - Futbol Haberleri

        Napoli sahasında Juventus'u devirdi: Kenan Yıldız'ın golü yetmedi!

        İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Juventus'un golünü 59. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2025 - 00:44 Güncelleme: 08.12.2025 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenan Yıldız'ın golü Juventus'a yetmedi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.

        Mücadelede Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ile 78. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti. Juventus'un golünü 59. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Napoli, üst üste 3. galibiyetini alarak 31 puanla maç fazlasıyla lider oldu. Ligde 5 maç sonra kaybeden Juventus, 23 puanla 7. sırada haftayı kapattı.

        Serie A'da gelecek hafta Juventus, Bologna deplasmanında mücadele edecek. Napoli, Udinese deplasmanında olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Yaralı halde toprağa gömülü bulundu!
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Antalya'da sağanak! 8 kişi kurtarıldı
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        Barrack'tan ateşkeste Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        TL rasyosu mevduat faizine engel
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Adli emanetteki soygunda 10 gözaltı!
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Annesini darbeden babasına saldırdı
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Formula 1'de şampiyon Lando Norris!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Derbide kazanan Fenerbahçe!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Otobüs durağında havaya ateş açtı!
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Doktor, ameliyat yaparken kalp krizi geçirdi
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Hamas: "İşgal biterse silah devlete devredilir"
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Lösemili öğrenci, hastane odasında hazırlandığı LGS maratonundan zaferle çıktı
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?