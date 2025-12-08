Napoli sahasında Juventus'u devirdi: Kenan Yıldız'ın golü yetmedi!
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Juventus'un golünü 59. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
İtalya Serie A'nın 14. haftasında Napoli, sahasında Juventus'u konuk etti. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Napoli, 2-1 kazandı.
Mücadelede Napoli'ye galibiyeti getiren golleri 7 ile 78. dakikalarda Rasmus Hojlund kaydetti. Juventus'un golünü 59. dakikada Kenan Yıldız kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Napoli, üst üste 3. galibiyetini alarak 31 puanla maç fazlasıyla lider oldu. Ligde 5 maç sonra kaybeden Juventus, 23 puanla 7. sırada haftayı kapattı.
Serie A'da gelecek hafta Juventus, Bologna deplasmanında mücadele edecek. Napoli, Udinese deplasmanında olacak.