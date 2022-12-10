"KIM'İN AYRILMASI KOLAY DEĞİL"

Spaletti, Napoli'nin Güney Koreli oyuncusu Kim Min-Jae'nin başka bir takıma gidip gitmeyeceği yonunda soruyu ise "Belki futbol anlamında daha büyük kulüpler olabilir. Ama bizim kulübümüze bir futbolcu geldiği zaman taraftarın o tutkusunu gördüğünde gitme konusunda sorun yaşıyor. Bırakamıyorlar. Belki biraz daha futbol anlamında büyük takımlar olabilir ama bizi bırakmak çok kolay olmuyor. Kim Min-Jae'nin bizden ayrılmasının çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü kendisi aslında geldiğinden beri bizimle ne kadar mutlu olduğunu hep hissettiriyor ve gösteriyor. Hem takımımıza hem de şehrimize ne kadar adapte olduğunu gösterdi. Bizden ayrılmasının çok zor olduğunu düşünüyorum." şeklinde yanıtladı.