Narın kırılması sadece bir gelenek değil, aynı zamanda eski halk inançlarına göre kötü enerjilerin uzaklaştırılması, evin bereketinin arttırılması için yapılan bir ritüeldir. Narın taneleri, kişinin hayatına girecek olan güzel şeyleri simgeler ve kırıldığı anda narın içindeki tanelerin düzeni, kişinin geleceğine dair çeşitli anlamlar taşır. Kırılan narın tanelerinin çok olması, kişiye bolluk ve bereketin geleceğine işaret ederken, az olması da daha dikkatli ve temkinli olunması gerektiğini anlatır.