Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam NAR KIRMA RİTÜELİ: Nar kırma geleneği nedir, nasıl ve ne zaman yapılır?

        Nar kırma ritüeli: Nar kırma geleneği nedir, nasıl ve ne zaman yapılır?

        Aralık ayına girilmesiyle birlikte nar kırma ritüeli araştırılıyor. Narın içindeki çok sayıdaki tanenin bolluk, çoğalma ve bereketi temsil etmesi nedeniyle, belirli günlerde nar kırmanın uğur getirdiğine inanılıyor. Geçmişten günümüze kadar gelerek Anadolu'da hâlâ yerini koruyor. Peki Nar kırma ritüeli ne zaman? Nar kırma geleneği nedir, nasıl ve ne zaman yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 13:56 Güncelleme: 17.12.2025 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Narın çok taneli yapısı bereket, çoğalma, kısmet, sağlık ve zenginlikle ilişkilendiriliyor. Her yıl aralık ayında nar kırma ritüeli gündeme geliyor. Nar kırma ritüeli günümüzde daha çok geleneksel, eğlenceli ve temsili bir uygulamadır; özellikle yılbaşı kutlamalarında yaygındır. Peki, 21 Aralık nar kırma ritüeli geleneği nasıl ve ne zaman yapılır?

        2

        21 ARALIK NAR KIRMA GELENEĞİ NEDİR?

        Nar, eski zamanlardan beri hem besleyici özellikleri hem de simgesel anlamlarıyla büyük bir öneme sahiptir. 21 Aralık'ta narın kırılması, insanlar arasında paylaşılan bir mutluluğun simgesidir.

        3

        Narın kırılması sadece bir gelenek değil, aynı zamanda eski halk inançlarına göre kötü enerjilerin uzaklaştırılması, evin bereketinin arttırılması için yapılan bir ritüeldir. Narın taneleri, kişinin hayatına girecek olan güzel şeyleri simgeler ve kırıldığı anda narın içindeki tanelerin düzeni, kişinin geleceğine dair çeşitli anlamlar taşır. Kırılan narın tanelerinin çok olması, kişiye bolluk ve bereketin geleceğine işaret ederken, az olması da daha dikkatli ve temkinli olunması gerektiğini anlatır.

        4

        21 ARALIK NAR KIRMA RİTÜELİ NASIL YAPILIR?

        Nar kırma ritüeli 21 Aralık veya yılbaşından önce yapılır. Ritüel öncesinde nar tanelerinin dağılacağı yere paralar konabilir. Bunun için evin eşiğinde durularak bir adet nar kırılır. Temizlemesi biraz zor olduğu için kapı önünde kırıldığı gibi mutfakta yapılabilir.

        NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM)

        Olgun ve dolu bir nar seçilir.

        Evin kapı eşiğinde durulur.

        Kırmadan önce dilek tutulur (bazıları kısa bir dua eder).

        Nar yere atılarak kırılır.

        Tanelerin çok ve geniş alana saçılması, bereketin artacağına yorulur.

        Bazı inanışlara göre narın çatlaması iyiye işarettir; ezilip dağılmaması ise tekrar denenebilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Juventus'ta Kenan belirsizliği!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        800 bin TL'lik ağlatan tazminat! Mezar taşına sarıldılar...
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Ortalığı birbirine katan manevra
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Banka karara itiraz etmişti... Dava sonuçlandı!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Katil de maktul de üniversiteli!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Cimbom'dan Antoine Griezmann bombası!
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        Güney Marmara Otoyolu sanayi şehirlerini bağlayacak
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        3.2 milyar liralık GSS borcu silinecek
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım
        Avrupa'dan elektrikli araçta geri adım