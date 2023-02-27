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Haberler Yaşam Nar Lekesi Çıkarma Yolları: Nar Lekesi Nasıl Çıkar?
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Nar lekesi çıkarma yolları: Nar lekesi nasıl çıkar?

İçerisinde bulundurduğu C vitamini ile ön plana çıkmakta olan besinlerden bir tanesinin de nar olduğu gözlemlenmektedir. Özellikle yaz aylarında sıkça tüketilmekte olan bir meyve olduğu söylenebilmektedir. Ancak tüketmeden önce ayıklama oldukça zordur. Bundan dolayı da ayıklama esnasında suyu sıçrayabilmektedir. Böyle bir durumda ise lekenin kirlettiği bölgenin temizlenmesi gerekmektedir.

Nar Lekesi Çıkarma Yolları: Nar Lekesi Nasıl Çıkar?
HABERTURK.COM

Nar Lekesi Çıkarma

Nar, yüzlerce küçük taneciğe sahip olan bir meyvedir. Demir, potasyum ve C vitamini bakımından oldukça zengin bir kaynak olduğu söylenebilmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendirmekte ve kan şekerini düzenlemektedir. Ancak nar meyvesinin yenildiği esnada nar suyu kıyafete veya başka bir bölgeye sıçrayarak leke oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda bu kırmızı lekelerin çıkması da oldukça zorlayıcı olabilmektedir. Bundan dolayı da pek çok kişi tarafından merak edilmekte olan bir konu olduğu gözlemlenmektedir.

Nar Lekesi Nasıl Çıkar?

Hem lezzeti hem de sağlığa olan faydası ile bilinmekte olan nar meyvesinin ayıklanması oldukça zor bir iştir. Ayıklama esnasında suyunun sıçrama ihtimali ise sık yaşanmakta olan bir durumdur. Bundan dolayı da pek çok kişi tarafından çıkmayan nar lekeleri hakkında merak edilmekte olan sorular bulunmaktadır. İlk olarak nar lekesine kurumadan önce hızlı bir şekilde müdahale edilmesi gerekmektedir. Ardından nar lekesini çıkarmak için limon kolonyasına başvurulabilmektedir. Dökülen nar lekesinin üzerine limon kolonyasının damlatılması önerilmektedir. Daha sonra bir süre beklenilip ardından bir bez ile bastırılarak silinmesi bölgenin temizlenmesine olanak sağlamaktadır.

Kurumuş Nar Lekesi Nasıl Çıkar?

Eğer kıyafet üzerinde kurumuş olan bir nar lekesi fark edilmekte ise ilk olarak bölgenin ılık bir suyun içerisine konulması gerekmektedir. Ilık suyun içerisinde lekeli bölgenin yumuşamasına olanak sağlanmaktadır. Lekenin yumuşaması ile birlikte üzerine deterjan dökülmesi önerilmektedir. Ardından lekeli olan kıyafetin veya kumaşın makineye atılması gerekmektedir. Böylelikle kurumuş nar lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap verilebilmektedir.

Nar Ekşisi Lekesi Nasıl Çıkar?

Salatalarda, mezelerde sıkça kullanılmakta olan nar ekşisi, sevilere tüketilen ürünlerden bir tanesidir. Bu ürün bazı durumlarda leke oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Böyle bir durumda ise nasıl çıkarılacağı merak edilenler arasında yer almaktadır. İlk olarak bölgeye kolonya dökülmesi ve ardından bölgenin ovalanması gerekmektedir. Böylelikle lekenin giderilmesine olanak sağlanmaktadır.

Kıyafetten Nar Lekesi Nasıl Çıkar?

Pek çok kişi tarafından sevilerek tüketilmekte olan nar meyvesinin yüzlerce taneciği bulunmaktadır. Bu tanecikler narın ayıklanması ile birlikte sıçrayabilmekte ve bu sıçrama ile beraber bir leke oluşumuna sebebiyet verebilmektedir. Böyle bir durumda ise kıyafetten nar lekesi nasıl çıkar sorusu gündeme gelmektedir. Bu gibi durumlarda mutlaka hızlı bir şekilde müdahale edilmesi ve lekenin kurutulmaması önerilmektedir. Böylelikle daha kolay bir şekilde leke çıkabilmektedir. Aynı zamanda eğer leke kurumuş ise bölgenin ılık bir suda bekletilmesi yumuşamasına olanak sağlamaktadır.

Nar Suyu Lekesi Nasıl Çıkar?

Bir limon kolonyası yardımı ile ya da suda bekletmenin ardından deterjanla makinaya atılması ile çıkarılabilmesine olanak sağlamaktadır. Lekenin nerede oluştuğuna bağlı olarak farklı yöntemlere başvurulması gerekebilmektedir. Öncelikle lekenin hangi boyutta olduğuna bakılması gerekli görülmektedir. Ardından buna uygun bir temizleme yolu belirlenmesi ve uygulanmaya başlanması önerilenler arasında yer almaktadır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos

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