Narenciye
İş-Yaşam
Haberler > Ekonomi > İş-Yaşam

Narenciye ihracatında hedef Uzakdoğu’daki yeni pazarlar

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, narenciye ihracatçılarının en büyük dayanağı olan DFİF kaynaklı ihracat desteğinin bu yıl ton başına 150 TL olması için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan yazılı talepte bulunduklarını belirterek, “Uzakdoğu’daki yeni pazarlara girebilmek için ton başına 50 dolar navlun desteği talebimizi de bakanımıza ilettik” dedi

02.09.2018 - 12:46 | Güncelleme: İHA

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, yaptığı açıklamada Türkiye’de üretilen 4 milyon 500 bin ton narenciyenin 1,8 milyon tonunun ihraç edilerek, ülkemize 1 milyar dolara yakın döviz kazandırıldığını söyledi. Narenciyede 2018-2019 yılı ihracata yönelik hasat sezonunun 15 Ağustos’ta erkenci Mayer limon türü ile başladığını ifade eden Doğru, bu yıl bahçelerde danışman mühendisler tarafından yapılan tespitler ve çiftçilerden alınan bilgilere göre Çukurova genelinde rekoltenin erkenci Mayer limon hariç diğer tüm çeşitler için yüzde 20 ila yüzde 60 arasında az olacağının beklendiğini ifade etti. Doğru, ihracatın lokomotif ürünü sayılan Enterdonato türü limonda ise geçen yıla göre artış beklense de geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında yeni dikim de olmadığından rekoltenin iyi bir sezonun altında olacağının tahmin edildiği bilgisini vererek, “Mandalina ve portakal çeşitlerinde erkencilerde yüzde 20-30, geç hasat edilen çeşitlerde ise yüzde 40-50 aralığında düşük rekolte bekleniyor. En az rekoltenin ise geçen yıla göre yüzde 50-60 eksik olan greyfurt çeşitlerinde olacağı tahmin ediliyor” diye konuştu.

“DOLARDAKİ YÜKSELME İHRACATTA AVANTAJ SAĞLAYACAK"

Geçen yıl hasat zamanında 3.50 TL olan dolar kurunun bugünlerde yaklaşık yüzde 88’lik artışla 6.60 TL’nin üzerine çıkmasının narenciye ihracatı için önemli bir avantaj oluşturacağı görüşünde olduklarını vurgulayan Doğru, bu durumun üreticilerin emeğinin karşılığını almasına, ihracatçıların da rekabet gücünün artmasına katkı sağlayacağını belirtti. Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, Destekleme Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kaynaklı ihracat desteğinin ihracatçıların en büyük dayanağı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

“DFİF kaynaklı ihracat desteğinin bu yıl ton başına 150 TL verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak’tan yazılı talepte bulunduk. Bu yıl ayrıca Uzakdoğu’da narenciye ithal eden yeni pazarlara girebilmek için ton başına 50 dolar navlun desteği talebimizi de Sayın Bakanımıza ilettik. Bölge milletvekillerimizin de desteğiyle bu teşviklerin yakında açıklanmasını ümit ediyoruz. Hedefimiz, bu desteklerin açıklanmasıyla narenciye ihracatında 2 milyon tonun üzerine çıkarak tekrar dünya ikinciliğini yakalamak.”

ÜRETİCİLERE UYARI

Doğru, ihracatı olumsuz etkilememesi ve Türk narenciyesinin marka değerine zarar vermemesi için ürünlerin zamanından önce hasadının yapılmaması uyarısında da bulundu. Doğru, şunları kaydetti:

“Narenciye üreticilerimizin hasadına izin verilmeyen ürünlerinin toplanmasına kesinlikle müsaade etmemesi önem arz etmektedir. Bu konuda tüm üretici ve ihracatçılarımızı sektörümüzün geleceği için duyarlı olmaya çağırıyoruz. Bu yıl ki narenciye sezonunun tüm üreticilerimize ve ihracatçılarımıza bol ve hayırlı kazançlar getirmesini diliyorum.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 1
  • Misafir 3 dakika önce
    ithalattaki zarar ne olacak.
Kalan karakter : 2000
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.