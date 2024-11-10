Enes Güran'ın avukatı da dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen tüm detayların yayınlandığını savundu.

Cinayetin yeri, tarihi ve saatinin henüz net olmadığını düşündüğünü belirten Güran'ın avukatı, şunları kaydetti:

"İddianame kamuoyu baskısından acele bir şekilde hazırlandı. Cinayetin aile konutunda işlendiğine ilişkin daraltılmış baz kayıtlarıyla Enes'in konutta bulunduğu ve Narin'in ölümüne iştirakte yer aldığı belirtiliyor. Enes'in gün içindeki hareketlerinden dolayı bu sadece kuşkudan ibarettir. Enes'in bu cinayeti işlediğini bu delillerle kanıtlamak mümkün değil. Toplanan onlarca kamera görüntüsü içerisinde Enes'in Narin'i öldürdüğüne dair bir tespit yoktur. Önümüze konulan bazı evrakları, maddi delil olarak kabul etmiyoruz. Biz hala başka görüntülerin olduğunu düşünüyoruz.

Nevzat Bahtiyar çok soğukkanlı. 3 gündür gözlemliyorum. Bu adam ya kaderine razı olmuş ya da içinden bize gülüyordur. İddia makamının Enes'in tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaasına iştirak etmiyorum. Müvekkilim Enes Güran hakkında tahliye ve adli kontrol talep ediyorum."