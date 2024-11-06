Narin Güran cinayeti son durum: Narin Güran duruşması ne zaman, cinayet davası hangi gün başlıyor?
Narin Güran cinayeti son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, aramaların 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Narin'i kim, neden öldürdü soruları gündemde yer alırken Narin Güran cinayeti duruşma tarihi belli oldu. Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ile birlikte cesedi derede saklayan Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Peki Narin Güran duruşması ne zaman, cinayet davası hangi gün başlıyor? İşte Narin Güran cinayeti duruşma tarihi ve son durum gelişmeleri...
Narin Güran cinayeti son durum gelişmeleri tüm Türkiye tarafından yakından takip ediliyor. Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, kaybolduktan 19 gün sonra bulunmuştu. O günden bu yana ‘’Narin’i kim, neden öldürdü, katil belli oldu mu?’’ soruları gündemden düşmüyor. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti duruşma tarihi netleşti. Peki, Narin Güran duruşması ne zaman, cinayet davası hangi gün başlıyor? İşte, Narin Güran cinayeti duruşma tarihi…
TUTUKLU 4 SANIK HAKKINDA İDDİANAME KABUL EDİLDİ!
8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuklu 4 sanık, hakim karşısına çıkacak.
DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU! NARİN GÜRAN CİNAYETİ DURUŞMASI NE ZAMAN?
Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'la ilgili dava 7 Kasım Perşembe günü başlıyor. Narin'in annesi, ağabeyi, amcası ile birlikte cesedi derede saklayan Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıkacak.
Dava dosyasında, HTS ve daraltılmış baz istasyonu kayıtlarındaki incelemede cinayet anında 4 sanığın da evde olduğu tespitine yer verildi.
İddianamede 4 sanığın olayla bağlantılarını gösteren görüntü ve detaylar da yer aldı.
Tutuklu 8 şüpheli ile ilgili soruşturma ise sürüyor.
DHA'nın haberine göre; Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üstü 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılıklarla gizlenmiş cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması yarın, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Soruşturma kapsamında, tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Mahkeme, dosyanın kapsamlı ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi için duruşma salonunda, önünde ve adliye çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için müzekkere yazdı.
Ayrıca, Narin’in babası Arif Güran'ın ‘müşteki’, aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise ‘tanık’ sıfatıyla katılması için ‘zorla getirme’ kararı çıkarıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da ‘müşteki kurum’ sıfatıyla duruşmaya davet edildi.
Sabah saatlerinde polis ekipleri, yarın başlayacak dava öncesi, adliye çevresine bariyerler yerleştirdi.
BAKANLIK MÜDAHİL OLACAK
Narin Güran cinayeti hakkında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak. Kuzenlerinde korku ve endişe gördük" ifadelerini kullandı.