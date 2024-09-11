Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!

Türkiye'nin kanını donduran Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Olayı soruşturan 4 savcının, küçük kızın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümünü de incelemeye aldığı öğrenildi.

Buna göre savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili tüm dosyaları istedi.