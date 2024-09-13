Narin'in ağabeyinin savcılık ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran soruşturmasıyla ilgili Jandarmada işlemleri tamamlanarak adliyeye gönderilen şüphelilerin ifadeleri tek tek ortaya çıkmaya başladı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kolunda ısırık izi bulunması nedeniyle daha önce gözaltına alınan Narin'in ağabeyi Enes Güran’ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"MALATYA'DAN GELDİM"

"Kasten adam öldürmeye iştirak etmek” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Narin'in ağabeyi Enes Güran, savcılıkta şu ifadeyi verdi:

"Ben aslında Malatya'da yaşıyorum. Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim. Geç saatte geldim. Sabah kahvaltı yaptık. Narin öğlen camiye gitmek üzere ayrıldı. Ben de çok yorgundum uyudum. Bir ara bir arkadaşım aradı, yarı uykulu konuştum tekrar uyudum. 16.00'a kadar uyudum."

"KİMSEYLE HUSUMETİMİZ YOK" "Dışarı çıktım. Akşama eve geldiğimde 19.11'de annem Narin nerede dedi. Bilmiyorum dedim. 16.00'da uyandığımda annem evdeydi, yanında komşumuz vardı. Ama annemin kaçta eve geldiğini uyuduğum için hatırlamıyorum. Ben kardeşimi çok severdim. Kimse ile husumetimiz yok. Kimin neden böyle bir eylemde bulunacağını anlamıyorum."

"GÖZÜMDEKİ MORLUKLAR MISIR KOÇANLARINDAN" "Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Kolumu üzüntüden ısırdım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim."

"NEVZAT’A TEHDİTLE YAPTIRMIŞTIR" Şüpheli Salim Güran Savcılıkta sürdürülen soruşturmada Enes Güran'a "Nevzat Bahtiyar'ın (ifadesinin tümü okunmaksızın sadece) Narin'i, Salim Güran'ın öldürüp kendisinin saklaması için verdiği şeklindeki beyanı okunarak soruldu. Enes Güran buna şu cevabı verdi: "Kardeşim Narin'i eğer belirtilen şekilde Nevzat bulunan yere bıraktıysa bunu ancak Nevzat'a tehditle, para teklif ederek yapılabileceğini düşünüyorum çünkü Nevzat ekonomik durum itibarıyla da güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda para teklif edilse ya da para için yapabilir, ailesiyle tehdit edilse köyde çok fazla gücü olmadığı ve dediğim gibi sönük bir karakter olduğundan korkarak yapmış olabilir."

"ARAMA ÇALIŞMALARINDA BİR KEZ GÖRDÜM" Şüpheli Nevzat Bahtiyar "Narin'i arama çalışmaları esnasındaki süreçte Nevzat sadece bir kez kısa süreli camide yanımıza geldi. Nevzat'ın ailesinden sadece İbrahim ile Hekim Bahtiyar isimli kişiler dışında gelen olmadı. İbrahim Bahtiyar ağabeyim Baran'ın en yakın arkadaşıdır. O da Narin'in kaybolduğu 3 gün gelmişti. Sonradan düşündüğümde bu duruma biraz şaşırmıştım ancak neden geç geldiğini olay tarihinde Diyarbakır dışında olup olmadığını tam olarak bilmiyorum." "NEVZAT, SALİM’İN DEDİĞİNİ SORGULAYAMAZ" "Ben Salim Güran'ın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum ancak Salim Güran, Nevzat'ı bana ifadede okuduğunuz şekilde tehdit etmiş ise ve para teklif etmiş ise Nevzat, Salim'in dediğini sorgulamayacak şekilde korkak bir insandır. Nevzat'ın da Salim Güran'ın da kardeşime böyle bir zarar vermesini gerektirecek hiçbir ciddi husumetimiz yoktur."

"BABAYI NEDEN ARAMADINIZ" Şüpheli anne Yüksel Güran Cumhuriyet savcılığı Narin kaybolduktan sonra baba Arif Güran'ı neden arayıp haber vermediğini sordu. Narin'in ağabeyi bu soruya, "Narin'i aramaya çıktığımda benim cep telefonum evdeydi. Ben bu sebeple arayamadım. Annemin neden aramadığını ise bilmiyorum. Bu konuyu anneme sormakta hiç aklıma gelmedi. Zaten bir süre sonra akşam saatlerinde babamda gelince birlikte aramaya başlamıştık." BATTANİYE SORULDU Savcılık tarafından ağabeye battaniye soruldu. Ağabeyin Enes Güran, evde hatırladığı kadarıyla herkesin bir battaniyesi olduğunu belirterek, "Sadece küçükler Eren ve Narin'in ortak battaniyesi vardı. Battaniyelerden biri hatırladığım kadarıyla kalın mavi beyaz çizgiliydi ve bunu ağabeyim Baran kullanıyordu. Diğer battaniyeler tam olarak hatırlamamakla beraber kahverengi ya da siyah renklerdeydi"