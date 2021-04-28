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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberler: Narkotik baskınında 8. kattan atladı
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Narkotik baskınında yakalanmamak için 8. kattan atladı

İstanbul Esenyurt'ta narkotik operasyonu gerçekleştiren polis ekipleri bir adrese girmek isterken, içeride bulunan 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte 8'inci kattan aşağı atladı. Sekizinci kattan atlayan İran uyruklu 29 yaşındaki erkek şahıs S.H.P. olay yerinde hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Narkotik baskınında 8. kattan atladı
Narkotik baskınında 8. kattan atladı
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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, narkotik operasyonunda polis ekiplerinden kaçmak isteyen İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte 8'inci kattan aşağı atladı. 29 yaşındaki erkek şahıs S.H.P. olay yerinde hayatını kaybetti.

Akıllara durgunluk veren olay, Esenyurt İlçesi Piri Reis Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İHA'nın haberine göre binanın sekizinci katındaki daireden narkotik içerikli ihbarların gelmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adrese baskın düzenledi.

BASKINDA 8'İNCİ KATTAN ATLADI

Adrese gelen polis ekipleri, operasyon gerçekleştirdikleri dairede 4 kişinin olduğunu tespit etti. Ekipler, şahısları ve uyuşturucu maddeyi almak için çalışmalara başladı. Polisin baskın yapacağı esnada 4 şüpheliden biri olan İran uyruklu S.H.P. uyuşturucu madde ile birlikte sekizinci kattan atladı. Sekizinci kattan beton zemine çakılan 29 yaşındaki İran uyruklu erkek şahıs olay yerinde hayatını kaybetti.

EVDE UYUŞTURUCU MADDELER ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın kendini sekizinci kattan aşağı atması nedeniyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Adrese intikal eden olay yeri inceleme ekipleri, şahsın cansız bedenini inceledi. Şahsın cansız bedeni ise ambulans ile Esenyurt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evde ise çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreste bulunan diğer 3 kişide gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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