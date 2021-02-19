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NASA, uzay aracı Perseverance'ın Mars'a iniş anının fotoğrafını yayınladı. Aracı Mars yüzeyine yerleştiren roket beşiği tarafından çekilen bu fotoğrafta, Perseverance'ın paraşütle Mars yüzeyine indiği an görülüyor.

Perseverance'ın Twitter hesabından "Keşfedilecek çok şey olan açık bir ufuk. Başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadesiyle beraber şu fotoğraf yayınlandı:

Bu fotoğrafın paylaşılmasından 10 dakika sonra, "Kayaları severim. Tekerleğimin hemen yanındaki şunlara bak. Volkanik mi yoksa tortul mu? Hangi hikayeyi anlatıyorlar? Öğrenmek için sabırsızlanıyorum." ifadeleri kullanılarak şu fotoğraf yayınlandı:

Kızıl Gezegen’in gizemlerini çözmek ve yaşam kalıntısı aramak üzere NASA tarafından Mars’a gönderilen uzay aracının dün TSİ 23.55'te Mars'taki Jezero Krateri'ne inişi sırasında NASA'nın kumanda merkezinde büyük heyecan yaşandı.

İsmi 'Azim' ve 'Sebat' anlamına gelen uzay aracı, yeni keşif gezgini ile birlikte 2,5 milyon Türk'ün ismini de Mars'a götürdü. NASA, 1970'lerde gezegene ulaşan Viking aracından sonra ilk kez, Perseverance ile direkt olarak yaşam belirtisi araştıracak.

NASA yetkililerine göre Perseverance hedeflenen iniş alanının neredeyse tam ortasında bulunuyor. Burası, bir gölün kenarında oluşan eski bir nehir deltasına iki kilometre kadar uzaklıkta. NASA yetkilileri, tehlike sensörlerinin tekerler açılmadan önce son anda uzay aracının engebeli bir alana inmesini önlediğini söylüyor.