Nathalie Delon yaşamını yitirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyadanNathalie Delon yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
ABONE OL

Nathalie Delon yaşamını yitirdi

Fransız oyuncu Alain Delon'un eski eşi, Anthony Delon'nun annesi Nathalie Delon'dan acı haber geldi. Delon'un 79 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi

Nathalie Delon yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Nathalie Delon yaşamını yitirdi
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Ünlü Fransız oyuncu Alain Delon'un eski eşi, Anthony Delon'nun manken annesi Nathalie Delon, yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören model ve oyuncu Nathalie Delon'un ölüm haberini oğlu Anthony Delon, sosyal medya hesabından duyurdu.

Eski eşi Nathalie Delon’un vefatının duyurulmasından ardından bir açıklama yapan 85 yaşındaki Alain Delon ise, çok üzgün olduğunu belirtti. Alain Delon, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Çok üzgünüm. Sevdiğim insanların gitmesi ben her zaman çok üzer. Nathalie benim ilk karımdı ve tek Madame Delon’dur. 1964’te evlenmiştik. Teması hiç kesmedik. Sık sık görüşürdük. Ben onun hayatının bir parçasıydım, o da benim... Nathalie bir süredir hastaydı. Pankreas kanserine yakalanmıştı. Noel’de beraberdik. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Son fotoğraflarmış…

Aktör Alain Delon, gerçek adı 'Francine Canovas' olan Nathalie Delon ile 1964’te nikah masasına oturmuştu. Çift, 1969 yılında boşanarak, yollarını ayırmıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gigi Hadid kızının adını açıkladı - Magazin haberleri
DÜNYADANKızının adını açıkladı
Hamilelik Emily Ratajkowski'yi durduramadı - Magazin haberleri
DÜNYADANHamilelik onu durduramadı
Dakota Johnson: Panikatak krizi geçirdim - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Panikatak krizi geçirdim'
Madonna'nın kızı Lourdes Leon metroda - Magazin haberleri
DÜNYADANÜnlü şarkıcının kızı metroda
Shayna Taylor'ın Meksika tatili - Magazin haberleri
DÜNYADANKeyfi yerinde
Gigi Hadid: Kızım dört aylık - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Kızım dört aylık'
Kylie Jenner, Meksika'da - Magazin haberleri
DÜNYADANYeni yılın ilk tatili
Orlando Bloom'dan Katy Perry'e: Bir gün kızımız da görecek - Magazin haberleri
DÜNYADAN'Bir gün kızımız da görecek'
Jennifer Lopez'den botoks açıklaması - Magazin haberleri
DÜNYADANJLO'dan 'botoks' açıklaması
Chris Hemsworth'un karın kasları olay oldu - Magazin haberleri
DÜNYADAN"Karın kaslarını uzaydan bile görebilirsiniz"