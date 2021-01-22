Nathalie Delon yaşamını yitirdi 0:00 / 0:00

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Ünlü Fransız oyuncu Alain Delon'un eski eşi, Anthony Delon'nun manken annesi Nathalie Delon, yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanser tedavisi gören model ve oyuncu Nathalie Delon'un ölüm haberini oğlu Anthony Delon, sosyal medya hesabından duyurdu.

Eski eşi Nathalie Delon’un vefatının duyurulmasından ardından bir açıklama yapan 85 yaşındaki Alain Delon ise, çok üzgün olduğunu belirtti. Alain Delon, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

Çok üzgünüm. Sevdiğim insanların gitmesi ben her zaman çok üzer. Nathalie benim ilk karımdı ve tek Madame Delon’dur. 1964’te evlenmiştik. Teması hiç kesmedik. Sık sık görüşürdük. Ben onun hayatının bir parçasıydım, o da benim... Nathalie bir süredir hastaydı. Pankreas kanserine yakalanmıştı. Noel’de beraberdik. Birlikte fotoğraf çektirmiştik. Son fotoğraflarmış…

Aktör Alain Delon, gerçek adı 'Francine Canovas' olan Nathalie Delon ile 1964’te nikah masasına oturmuştu. Çift, 1969 yılında boşanarak, yollarını ayırmıştı.