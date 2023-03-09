Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan temsilciler bugün Brüksel'deki NATO karargahında iki ülkenin NATO üyeliğini görüşmek için bir araya gelecek.

Dün diplomatik kaynaklardan görüşmeye ilişkin açıklamada "Toplantıda mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip-getirilmediği madde-madde üzerinden geçilip görüşülecek. NATO 'işte şu yerine geldi, bu yerine geldi' diyor da, bunun öyle olmadığını Türkiye´ye gelen bazı konuklarımızdan da duyduk. Bunlar esas itibariyle yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım." ifadeleri kullanıldı.

STOLTENBERG: ÖNEMLİ OLAN SÜRECİN TEKRAR AKTİF HALE GELMESİNİN SAĞLANMASI

Foto: AP

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçtiğimiz günlerde görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, toplantının sonuçlarıyla ilgili şimdiden açıklama yapmak istemediğini belirterek "Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır." dedi.

Stoltenberg, "Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmadı. İsveç'in yeni terör yasasını çıkararak ve Ankara ile işbirliğini güçlendirerek PKK da dahil olmak üzere terörle mücadelede hızlanmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Hem İsveç hem Finlandiya'nın Vilnius'ta temmuzda düzenlenecek zirveye kadar üye olması için çalıştığını ancak kesin bir tarih veremeyeceğini yineleyen Stoltenberg, "Mesele İsveç ve Finlandiya'nın üye olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, 9 Mart'ta yapılacak üçlü toplantıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu toplantıdan ne çıkacağını önceden duyurmak konusunda dikkatli olmak istiyorum. Aksi halde görüşme zorlaşacaktır. Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır."

*Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir.