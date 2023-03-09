Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

NATO'da kritik toplantı: Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçüncü kez masaya oturacak

Türkiye'den temsilciler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini görüşmek için bugün Brüksel'deki NATO karargahında İsveç ve Finlandiya'dan temsilcilerle üçüncü kez bir araya gelecek

NATO'da kritik toplantı: Türkiye, İsveç ve Finlandiya üçüncü kez masaya oturacak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA / HABERTURK.COM

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'dan temsilciler bugün Brüksel'deki NATO karargahında iki ülkenin NATO üyeliğini görüşmek için bir araya gelecek.

Foto: AP
Foto: AP

Dün diplomatik kaynaklardan görüşmeye ilişkin açıklamada "Toplantıda mutabakat zaptının içindeki taahhütlerin İsveç ve Finlandiya tarafından yerine getirilip-getirilmediği madde-madde üzerinden geçilip görüşülecek. NATO 'işte şu yerine geldi, bu yerine geldi' diyor da, bunun öyle olmadığını Türkiye´ye gelen bazı konuklarımızdan da duyduk. Bunlar esas itibariyle yerine getirilmedi, bazı kanunlardaki değişiklik ve açıklamaların somut adıma dönüşmesi lazım." ifadeleri kullanıldı.

STOLTENBERG: ÖNEMLİ OLAN SÜRECİN TEKRAR AKTİF HALE GELMESİNİN SAĞLANMASI

Foto: AP
Foto: AP

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçtiğimiz günlerde görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, toplantının sonuçlarıyla ilgili şimdiden açıklama yapmak istemediğini belirterek "Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır." dedi.

Stoltenberg, "Bu en önemli önceliğimiz ve ilerleme kaydediyoruz. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Hiçbir NATO müttefiki bu kadar çok terör saldırısına maruz kalmadı. İsveç'in yeni terör yasasını çıkararak ve Ankara ile işbirliğini güçlendirerek PKK da dahil olmak üzere terörle mücadelede hızlanmasını memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Hem İsveç hem Finlandiya'nın Vilnius'ta temmuzda düzenlenecek zirveye kadar üye olması için çalıştığını ancak kesin bir tarih veremeyeceğini yineleyen Stoltenberg, "Mesele İsveç ve Finlandiya'nın üye olup olmayacağı değil, ne zaman olacağıdır." değerlendirmesini yaptı.

Stoltenberg, 9 Mart'ta yapılacak üçlü toplantıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bu toplantıdan ne çıkacağını önceden duyurmak konusunda dikkatli olmak istiyorum. Aksi halde görüşme zorlaşacaktır. Önemli olan görüşmenin gerçekleşip sürecin tekrar aktif hale gelmesinin sağlanmasıdır."

*Haberin görseli iStock tarafından servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Doğal afetler cinsiyetten bağımsız ama etkileri öyle değil... Kadınlar için risk 14 kat fazla!
DÜNYA Doğal afetlerde kadınlar için risk 14 kat fazla!
Avrupa'nın en sıcak ikinci kışı!
DÜNYA Avrupa'nın en sıcak ikinci kışı!
ABD Temsilciler Meclisi Amerikan askerlerinin Suriye'den çekilmesini talep eden yasa tasarısını oyladı
DÜNYA ABD Temsilciler Meclisi askerlerin Suriye'den ...
ABD'den Tahıl Koridoru'nun uzatılmasına destek
DÜNYA ABD'den Tahıl Koridoru'nun uzatılmasına destek
Gürcistan'da parlamento binasını kuşatmaya çalışan göstericiler emniyet güçlerince dağıtıldı
DÜNYA Gürcistan'da karışıklık
ABD istihbaratından Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi
DÜNYA ABD'den Rusya-Ukrayna Savaşı değerlendirmesi
Dışişleri Bakanlığı, AP binasında PKK terör örgütünün Türkiye karşıtı etkinlik gerçekleştirmesini kınadı:
DÜNYA Dışişleri'nden AP'ye 'şiddetle kınama'
İsviçre, Almanya'nın tank talebine "şüpheli" yaklaşıyor
DÜNYA İsviçre, Almanya'nın tank talebine "şüpheli" ...
ABD, Japonya'ya 1,38 milyar dolarlık E-2D istihbarat uçağı satışına onay verdi
DÜNYA ABD'den Japonya'ya askeri uçak satışına onay
Zelenskiy, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'i Ukrayna'ya davet etti
DÜNYA Zelenskiy'den ABD Temsilciler Meclisi Başkanı'na ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.