NATO'dan, "Avrupa ve Asya'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz" mesajı

NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer, İkinci Dünya Savaşı sonrası "en fazla çatışmanın yaşandığı en tehlikeli dünyayla" karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Avrupa ve Asya'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz." dedi.

Bauer, Güney Kore'nin başkentinde düzenlenen "Seul Savunma Diyaloğu 2024" konferansının açılışındaki konuşmasında, Avrupa ve Asya'nın güvenliğine yönelik değerlendirmede bulundu.

Rusya-Ukrayna krizinin küresel yankılar oluşturduğunu kaydeden Bauer gıda, enerji ve göçün "silah olarak kullanıldığını" ve dünya genelindeki "otokratik liderlerin" bu sürece yardım ettiğini söyledi.

Bauer, bölünme oluşturmaya çalışıldığını aktararak, "Noktaların nasıl birleştiğini görmemiz önemli. Çünkü bu aşırı bağlantılı çağda, Avrupa ve Asya'nın güvenliği birbirinden ayrılamaz." diye konuştu.

Bauer, "Çin, bir kez daha dünyaya, seyrüsefer özgürlüğüne inanmadığını ve uluslararası denizcilik yasalarına saygı duymadığını gösteriyor." dedi.

CAYDIRICILIK İÇİN "2 METRELİK FEDAİ" BENZETMESİ

Artan çatışma seviyelerine ve büyüyen güvensizliğe verilecek en iyi cevabın, her zamankinden daha sıkı bir arada durmak olduğunu belirten Bauer, şunları kaydetti:

"Caydırıcılık, gece kulübünün önündeki, içeri girmek isteyip istemediğinizi iki kere düşünmenizi sağlayan, 2 metrelik fedaidir. Önemli olan, inandırıcı olabilmek ve gerektiğinde kararlılıkla hareket edebilmek için gerekli siyasi iradeye ve askeri kabiliyete sahip olmak. Çünkü kolektif savunma söz konusu olduğunda zaman sizin lehinize değildir. Ve bu durum Avro-Atlantik Bölgesi ve Hint-Pasifik için de geçerli"