NATO Zirvesine katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nı ayakkabıları dikkati çekti
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Rama'nın beyaz spor ayakkabıları dikkati çekti
Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.
Rama, burada ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile fotoğraf çektirdi.
Edi Rama'nın, zirveye beyaz spor ayakkabı ile katıldığı görüldü.
Aile fotoğrafı çekimininde de sadece Rama'nın beyaz spor ayakkabı giymesi dikkati çekti.
Rama'nın ayrıca iki gün önce düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine de beyaz spor ayakkabıyla katıldığı görüldü.
Rama 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne de spor ayakkabıyla katılmıştı.
*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.