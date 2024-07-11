Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya NATO Zirvesine katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nı ayakkabıları dikkati çekti | Dış Haberler

        NATO Zirvesine katılan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nı ayakkabıları dikkati çekti

        Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı. Rama'nın beyaz spor ayakkabıları dikkati çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2024 - 08:47 Güncelleme: 11.07.2024 - 08:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Arnavutluk Cumhuriyeti Başbakanı Edi Rama, ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katıldı.

        2

        Rama, burada ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile fotoğraf çektirdi.

        3

        Edi Rama'nın, zirveye beyaz spor ayakkabı ile katıldığı görüldü.

        4

        Aile fotoğrafı çekimininde de sadece Rama'nın beyaz spor ayakkabı giymesi dikkati çekti.

        5

        Rama'nın ayrıca iki gün önce düzenlenen NATO'nun 75. Yılı Anma Etkinliğine de beyaz spor ayakkabıyla katıldığı görüldü.

        Rama 2022'de İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne de spor ayakkabıyla katılmıştı.

        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

        #arnavutluk
        #Nato
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        13 yaşındaki Ceren'i de kaybettik!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Gök gürültülü sağanak ve fırtına uyarısı!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        Batuhan 28 yaşındaydı... Öldüren ihmal!
        90'da finale kaçış!
        90'da finale kaçış!
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Çalıştıkça emekli aylığı düşüyor mu?
        Macron sessizliğini bozdu
        Macron sessizliğini bozdu
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        George Clooney'den Biden'a 'adaylıktan çekil' çağrısı
        Ayrılık açıklaması
        Ayrılık açıklaması
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        NATO Zirvesi'nde diplomatik temaslar
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        F.Bahçe'den tatsız prova!
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Kafkametler gemisinin kesilen parçaları yüzeye çıkarıldı
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        Fenerbahçe'de Maximin transferi bitiyor!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Fenomen Neslim-İnanç Güngen operasyonunda yeni ayrıntılar: Sıradan ipleri "gençleştirme ipi" diye satmışlar
        Immobile'de işlem tamam
        Immobile'de işlem tamam
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        AB tarafından tescillendiler! Sayı 23'e çıktı
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak'
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        'Dış kaynağa erişim arttı'
        'Dış kaynağa erişim arttı'