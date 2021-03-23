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Naturelgaz halka açılıyor

25-26 Mart tarihlerinde halka açılmak için talep toplamaya başlayacak olan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, şirketi Yatırımcı Rehberi'nde anlatıyor.

Naturelgaz halka açılıyor
HABERTURK.COM

25-26 Mart tarihlerinde halka açılmak için talep toplamaya başlayacak olan Naturelgaz Genel Müdürü Hasan Tahsin Turan, şirketi Yatırımcı Rehberi'nde anlatıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın yerine Şahap Kavcıoğlu’nun atanması ile başlayan hareketlilik sürüyor. Cuma günü borsada farklı bir senaryo vardı, borsa yükseliyor sürekli yeni yatırımcı çekiyordu. Halka arzlar da sıraya girmişti. Ancak şimdi 2 günlük yüzde 10 civarındaki düşüşün ardından gözler sıradaki halka arzlara da çevrildi. Bu halka arzlardan birisi olan Naturelgaz halka arzını Genel Müdür Hasan Tahsin Turan anlatıyor.

NEDEN ERTELENDİ?

Turan, "Naturelgaz ne zaman nasıl kuruldu? Kurulduktan sonra halka arza kadar nasıl bir gelişim gösterdi? Şirketin ortaklık yapısı ne?" sorularını yanı sıra daha önce gündeme gelen halka arzın neden ertelendiği sorusuna da cevap verecek. Şirketin şu anda faaliyet konusu, ürettiği ürünlerin özellikleri, ürettiklerini hangi pazarlara sattığı, şirketin dönen ve duran varlıkları, son 4 yıllık satış gelirleri ve satışların maliyeti, finansman giderleri, döviz kuru değişimleri şirkete etkisi röportajın diğer konularını oluşturuyor.

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