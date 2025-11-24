Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Nazan Kesal: Oyunculukta biz bütün ruhları oynamaya adayız

        Nazan Kesal: Oyunculukta biz bütün ruhları oynamaya adayız

        Küçükçekmece Belediyesi, 'Sinema Söyleşileri' kapsamında oyuncu Nazan Kesal ve yönetmen Soner Sert'i Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde konuk etti. Kesal; "Bir oyuncu bana göre her şeyi oynayabilir kıvamda olmalı. Oyunculukta biz bütün ruhları oynamaya adayız" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:37 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bütün ruhları oynamaya adayız"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küçükçekmece Belediyesi, oyuncu Nazan Kesal ve yönetmen Soner Sert’i ağırladı. Küçükçekmece Belediyesi Film Ofisi tarafından organize edilen söyleşinin moderatörlüğünü Tuba Büdüş yaptı. Söyleşi öncesinde yönetmenliğini Soner Sert’in yaptığı ve başrollerinde Nazan Kesal’ın yer aldığı ‘Acı Kahve’ filmi seyirciyle buluştu. Film gösterimi ardından gerçekleştirilen söyleşiye Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Çebi film ekibine çiçek takdiminde bulundu.

        REKLAM

        Söyleşi öncesi konuşma yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi katılımlarından dolayı Nazan Kesal’a, Soner Sert’e ve katılan herkese teşekkür ederek; "Küçükçekmece İstanbul’un ikinci büyük ilçesi, Türkiye'nin en büyük yedinci ilçesidir ve 56 ilden büyüktür. 2019’da vaatlerimiz arasında Küçükçekmece kültürle, sanatla, edebiyatla ve sporla anılsın dedik. Sadece Küçükçekmece Gölüyle anılmasın istedik. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi bir ülkenin sanatı yoksa damarlarından biri eksiktir" dedi.

        REKLAM

        Nazan Kesal oyunculuk hakkındaki düşüncelerini ve 'Acı Kahve' filmi hakkındaki görüşlerini anlatırken; "Bir oyuncu bana göre her şeyi oynayabilir kıvamda olmalı. Oyuncunun kendi karakteri her neyse karakterinin tam tersini de oynayabilecek yapıda olmalı. Oyunculukta biz bütün ruhları oynamaya adayız. Oyuncu karakteri oynamaya başladıktan sonra artık o karakterin oyuncuyu ele geçirmesi lazım. Ben oyuncu olarak senaryonun gücüne çok inanırım. Acı Kahve de çok güçlü bir senaryo ve kendi yaşamımızdan bir kesit. Benim karakterim kızını kültürsüz olduğunu bildiği bir aileye gelin vermeye razı oluyor tabi bu toplumsal baskıdan kaynaklanıyor. Üç senedir dizi çekmiyorum ve böyle giderse çekmeyeceğim. Çünkü dizi seyircisini çok önemseyen bir oyuncuyum, bizi izleyen kitleleri çok ciddiye alıyorum. Bu yaz en fazla on tane dizi reddettim. Dizi, televizyon sektörü çok zor sabahlara, gece yarılarına kadar çalışmak gerekiyor ve ben içime sinmeyen bir şey yapmak istemiyorum. Sadece doğru ve işe yarar bir iş beni yormuyor" iye konuştu.

        'Acı Kahve' filminin yönetmeni Soner Sert ise film hakkında; "Benim 58 tane kuzenim var ve küçüklüğümden beri kız isteme törenlerine denk gelirim dolayısıyla bu seremoni çok ilgimi çekiyordu. Çünkü çok suni bir ortam var orda. Filmi yazarken amacım seyircinin herhangi bir karakterle özdeşleşmemesiydi. Bu tip hikâyelerde bence seyirci bir tartışmanın içerisinde kendini bulmalı ve kendi karar vermeli. Bu benim temel çıkış noktalarımdan biriydi, seyircinin özdeşlik kurduğu oyuncu gözünden baktığı bir sinemayı işlevsel bulmuyorum ve çağdaş sinema bu şekilde olmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        ACI KAHVE FİLMİ HAKKINDA

        Nişan töreni sırasında şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor. Nişan töreni için aileler, kız tarafının evinde bir araya gelir. Başlarda herkes çok gergin olsa da kısa sürede herkes rahatlar. Ancak sohbet sırasında damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu şok edici gelişme toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal sorunlara kadar bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur.

        Filmin başrollerinde; Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Atay Yıldız, Benian Dönmez ve Name Önal yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nazan Kesal
        #Küçükçekmece Belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!