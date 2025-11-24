Nazan Kesal: Oyunculukta biz bütün ruhları oynamaya adayız

Nişan töreni sırasında şok edici bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla yaşananları konu ediyor. Nişan töreni için aileler, kız tarafının evinde bir araya gelir. Başlarda herkes çok gergin olsa da kısa sürede herkes rahatlar. Ancak sohbet sırasında damadın geçmiş yıllarda bir cinayet işlediği ortaya çıkar. Bu şok edici gelişme toplumsal cinsiyet rollerinden sosyal sorunlara kadar bir dizi tartışmanın açılmasına neden olur.
Filmin başrollerinde; Nazan Kesal, Buçe Buse Kahraman, Reha Özcan, Şerif Erol, Atay Yıldız, Benian Dönmez ve Name Önal yer alıyor.