"Kim demiş 'partimize gelemezsiniz' diye!"

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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgına Zülfü Livaneli, Demet Sağıroğlu gibi ünlü isimler yakalandı.

Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Nazan Öncel'in de testinin pozitif çıktığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

"SAĞLIĞIM YERİNDE"

64 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan "Yoğun bakımda" söylentilerini yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

Haberler asılsız olup şahsımı ve sevenlerimi derinden üzmüştür. Çok şükür sağlığım yerinde ve her duyarlı vatandaş gibi evimde kalarak önce kendime sonra başkalarına karşı sorumluluğumu yerine getirmekteyim. Herkese sağlıklı ve tedbirli günler dilerim.