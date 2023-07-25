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        Haberler Magazin Nazan Öncel, sosyal medya üzerinden gelen evlilik tekliflerine nasıl cevap verdiğini açıkladı - Magazin haberleri

        Nazan Öncel, evlilik tekliflerine nasıl yanıt verdiğini anlattı

        Nazan Öncel, sosyal medya üzerinden gelen evlilik tekliflerine nasıl cevap verdiğini açıkladı

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 10:45
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        Nazan Öncel; biri Salih Öncel, diğeri Akşit Togay ile olmak üzere iki kez evlendi.

        1973'de evlendiği Salih Öncel ile 1985'te boşanan Nazan Öncel, daha sonra Akşit Togay ile nikâh masasına oturdu.

        Nazan Öncel, 2017'de bir hafta içinde iki büyük acı yaşadı.

        Salih Öncel; 18 Mayıs 2017'de Akşit Togay ise 25 Mayıs 2017'de hayatını kaybetti.

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        "BEN ESKİSİNİ VE YENİSİNİ ÜÇ GÜN ARAYLA KAYBETTİM"

        Hayranlarından sürekli evlilik teklifi aldığını söyleyen Nazan Öncel, "Nazo, gel benimle evlen diyorlar. Gurur duydum şekerim de... Ben üç otuzu devirmişim ne yapacaksın beni bu saatten sonra?' diyorum. 'Karım ol' diyorlar. 'Peki benim böyle bir arayış içerisinde olduğumu sana kim söyledi? Ben eskisini ve yenisini üç gün arayla kaybetmişim sen bunu bir daha düşün istersen' diyorum. Arkasına bakmadan kaçıyor" ifadelerini kullandı.

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        "SULULUKLARI SEVMEM"

        Nazan Öncel, ilginç açıklamasında şunları söyledi: Son altı senedir birileri çıkıp 'Evlen benimle' diyor. Tamam da, 'da'sı var işte. Yalnızlık Allah'a mahsustur ama bizim gibi maddi - manevi özgürlüğünü eline almış insanların kimseye ihtiyacı yoktur. İşin aslı bu. Öte yandan ben çok sıkıcıyımdır, ciddiyetimi bilen bilir sululukları sevmem. Okur da okurum, piyanonun başından kalkmam, gezip tozmadan habire çalışırım, evin içinde bir aşağı bir yukarı gezinirken sürekli mırıldanırım, ömrümü adadığım bir mesleğim var. Bu iş yaşa - başa bakmaz, yazar da yazarım, şarkı yazmasam hikâye yazar, roman yazar, aranjman yaparım, dikiş dikerim, yün örerim resim mesim yaparım bir dakika boş duramam.

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        "BEN KENDİME BİLE KALABALIK GELİYORUM"

        Nazan Öncel daha sonra sözlerini şu şekilde sürdürdü: Uykuda dinlenirim sadece. Onu da kimseyle paylaşmam. Bu benim için çok büyük bir adımdır ki bu da olacak şey değildir. Huysuz, titiz, düzen manyağı, hijyen manyağı zor beğenen biriyim; kolay değildir böyle insanlarla yaşamak. Ben kendime bile kalabalık geliyorum bazen senin haberin var mı bundan? Yok. 'Ya işte bir de bunlar var ona göre şekerim' diyecektim de artık o kadar da yıkmayayım' dedim hayallerini.

        #nazan öncel
        #Akşit Togay
        #Salih Öncel
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