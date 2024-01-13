Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Kültür Sanat
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Edebiyat
        Müzik
        Sinema
        Tiyatro
        Fotoğraf
        Opera-Bale
        Heykel
        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Nazım Hikmet'in annesi 'Celile' sahnede

        Nazım Hikmet'in annesi 'Celile' sahnede

        Usta şair Nazım Hikmet'in annesi Celile Hikmet'in hayatını anlatan, başrolde Ayşegül Yalçıner'in yer aldığı tiyatro oyunu 'Celile', sanatseverlerle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 10:03 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazım Hikmet'in annesi 'Celile' sahnede
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nazım Hikmet'in annesi, Yahya Kemal'in sevgilisi Celile Hikmet’in hayatı tiyatro sahnesinde seyircisiyle buluşuyor. Türkiye'nin birçok ilinde izleyiciler tarafından ayakta alkışlanan, başrol oyuncusu Ayşegül Yalçıner’e 9. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde "Yılın En İyi Kadın Performansı" ve Feminen Art Fest 2023’te Onur Ödülü kazandıran “Celile”, 16 Ocak’ta Kadıköy Eğitim Sahnesi ve 30 Ocak’ta Trump Sahne’de sahnelenecek. Oyun ayrıca 8 Şubat’ta Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda, 10 Şubat’ta ise Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi’nde olacak.

        OYUNUN HİKAYESİ

        Celile… Saray soylusu olarak başlayan, Galata Köprüsü'nde açlık grevine uzanan; şaşalı olduğu kadar, mücadele dolu bir hayat...O Nazım Hikmet’in annesi olmasının dışında Osmanlı'nın son yıllarında yasak aşkı, Cumhuriyet'in ilk yıllarında oğlunun yaşamı ve özgürlüğü için verdiği mücadele ile konuşulan aşık, güçlü ve cesur bir kadın... Resimlerini insanlara verirken; 'Bunu yatak odasına değil salona asın lütfen' diye tembih eden, Osmanlı'nın ilk kadın nü ressamı. Kendi zamanı için alabildiğine cesur ve cüretkâr bir ressam. Oğlu açlık grevindeyken ise hiç düşünmeden, zamanın şartlarına, baskılarına aldırmadan, Galata Köprüsü üzerinde eylem yapma cesaretini gösteren güçlü bir kadın ve bir anne.

        Oyunda Celile Hanım sadece Nazım Hikmet'in annesi ya da Yahya Kemal'in sevgilisi olarak değil, 1900'lerden izleyiciye ulaşan güçlü bir kadın portresi olarak canlandırılmasının dışında Nazım Hikmet’in uzun hapislik sürecinde kendisinin ve bütün dünya aydınlarının verdiği mücadele yıllarında, yüreği evladının özgürlüğü için çarpan bir annenin verdiği mücadeleyi de ön plana çıkartıyor.

        Müzikle, şiirle, resimle bezenmiş bu tek kişilik biyografide hem tarihi yolculuğa çıkacak hem de bir kadının genç kızlığından ihtiyarlığına dek nefes kesen yaşamına tanık olacaksınız. Celile Hanım’ın kadınlara ilham veren hayatını sahneye taşıyan oyunun biletleri Biletinial’da.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Nazım Hikmet
        #Celile
        #tiyatro
        #OYUN
        #Ayşegül Yalçıner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        MSB acı haberi duyurdu: 9 şehit
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        Şehitlerimizin şehadet haberi aile ocaklarına ulaştı
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        AK Parti, CHP ve İYİ Parti seçim çalışmalarını iptal etti
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Şehitlerimizin acısını paylaştılar
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        Seçil Erzan'dan ek savunma: Bülent beyin parası Fırat ve Semih'e gitti!
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        EYT’liler ek zamdan yararlanacak mı?
        Fernando Santos'un 11'i
        Fernando Santos'un 11'i
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        İki genç kız doğal gaz zehirlenmesinden hayatını kaybetti
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Moodys, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çevirdi
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 16. haftanın panoraması
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        Meteoroloji'den peş peşe uyarı! 5 bölgede kar var!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        7 Süper Lig kulübüne transfer yasağı!
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        BankAVM!
        BankAVM!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        F.Bahçe'den G.Saray'a çağrı!
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        AYM Başkanı Arslan'dan açıklama
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!
        13 yaşındaki futbolculara saldırdılar!