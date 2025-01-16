Dünyanın en iyi basketbolcularını bir araya getiren NBA All-Star maçı, 2025 yılında da büyük bir heyecanla bekleniyor. Oylama sonuçlarında kritik bir sırada bulunan Alperen Şengün'ün yer alıp almayacağı ise Türk basketbolseverlerin gündeminde. Doğu ve Batı konferanslarından seçilecek yıldızlarla yılın en görkemli mücadelesine sahne olacak All-Star organizasyonu, her zamanki gibi unutulmaz anlar vaat ediyor. Şimdi gözler, maç tarihi ve yayın detaylarında!