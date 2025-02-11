NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum'dan Avrupa basketbolu projesi açıklaması

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Başkan Yardımcısı Mark Tatum, Avrupa'da hayata geçirilmesi planlanan lig projesinde Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan gibi ülkelerin yer almayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Tatum, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, NBA yönetiminin Avrupa'da lig kurma projesine yönelik iddialara cevap verdi.

NBA'in Avrupa'daki basketbol ligi projesinde Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan gibi ülkelere yer vermeyeceği iddiasını reddeden Tatum, "Henüz netleşen bir şey yok." ifadesini kullandı.

Avrupa’da basketbolun iki numaralı spor olduğunu ancak gereken ilgiyi görmediğini kaydeden Tatum, "Paris'te farklı paydaşlarla harika toplantılar yaptığımızı, Avrupa'daki fırsatları keşfetmeye devam ettiğimizi ve FIBA ​​ile birlikte sporun büyümesine yardımcı olmak istediğimizi söyleyebilirim. Elbette Türkiye, Yunanistan ve Sırbistan'da tutkulu taraftarlar olduğunu biliyoruz ve fırsatları değerlendiriyoruz. Bu yüzden projenin Doğu Avrupa'yı kapsamadığı ifadesi doğru değil." değerlendirmesinde bulundu.

Paris'te oynanan NBA maçlarının büyük bir başarı yakaladığını da belirten Tatum, gelecek yıl için Paris'in yanı sıra Londra, Manchester ve Berlin gibi şehirlerle görüşmelerde bulunduklarını belirterek, "Gelecek yıl Avrupa'ya döneceğiz ve iki farklı şehirde iki maç oynatmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.