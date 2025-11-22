Habertürk
        NBA'de Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Denver Nuggets'a mağlup oldu

        NBA'de Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Denver Nuggets'a mağlup oldu

        NBA'de Houston Rockets, sahasında Denver Nuggets'a 112-109 mağlup oldu. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 14 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Denver Nuggets'ta ise Nikola Jokic 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle galibiyeti getiren isim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:07
        Alperen'li Houston, Denver'a mağlup
        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda (Emirates NBA Cup) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 14 sayıyla oynadığı maçta Denver Nuggets'a 112-109 yenildi.

        Toyota Center'daki karşılaşmada Alperen, 14 sayı, 6 asist ve 5 ribauntla oynadı.

        Rockets'da Reed Sheppard, 27 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Jabari Smith, 21 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaptı.

        Nuggets'da Nikola Jokic, 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle "double-double" yaparak takımını galibiyete taşıyan isim oldu.

        Jamal Murray, 26 sayı ve 10 asistle Nuggets'a "double-double" yaparak katkı verdi.

        Nuggets, NBA Cup'taki ikinci galibiyetini alırken Rockets ise ikinci mağlubiyetini yaşadı.

        EDWARDS'IN 41 SAYISI YETMEDİ!

        Mortgage Matchup Center'da oynanan karşılaşmada, Phoenix Suns sahasında Minnesota Timberwolves'u 114-113 yendi.

        Timberwolves'da Anthony Edwards, 41 sayıyla oynarken Rudy Gobert, 12 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaptı.

        Suns'da Dillon Brooks 22, Collin Gillespie 20 sayı kaydedarken Devin Booker, 16 sayı ve 10 asistle oynadı.

