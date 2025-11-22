NBA'de Alperen Şengün'lü Houston Rockets, Denver Nuggets'a mağlup oldu NBA'de Houston Rockets, sahasında Denver Nuggets'a 112-109 mağlup oldu. Houston'da milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 14 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi. Denver Nuggets'ta ise Nikola Jokic 34 sayı, 10 ribaunt ve 9 asistle galibiyeti getiren isim oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 22.11.2025 - 12:07 Güncelleme: 22.11.2025 - 12:07

