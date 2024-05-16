Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol NBA NBA'de Boston Celtics, üst üste 3. kez konferans finalinde! - Basketbol Haberleri

        NBA'de Boston Celtics, üst üste 3. kez konferans finalinde!

        Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Cleveland Cavaliers'ı 113-98 yenen ve seriyi 4-1 kazanan Boston Celtics, finale adını yazdırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 10:43 Güncelleme: 16.05.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boston, üst üste 3. kez konferans finalinde!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. All-star oyuncusu Jayson Tatum'ın 25 sayı, 10 ribaunt, 9 asistlik performansıyla seriyi kazanan Celtics, üst üste üçüncü kez konferans finaline çıkma başarısını gösterdi.

        Celtics'te Al Horford 22 sayı, 15 ribaunt, 5 asist, Derrick White 18 sayı, 6 asist, Jrue Holiday 13 sayı, 4 asist, 3 ribauntla oynadı.

        Cavaliers'ta Evan Mobley 33 sayı, 7 ribaunt, Marcus Morris 25 sayı, 3 ribaunt, Max Strus 12 sayı, 9 asist, 7 ribauntla mücadele etti.

        Celtics, konferans finalinde New York Knicks–Indiana Pacers eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        REKLAM

        DALLAS SERİDE 3-2 ÖNE GEÇTİ

        Batı Konferansı yarı final 5. maçında Dallas Mavericks, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 104-92 yenerek seride 3-2 öne geçti.

        Mavericks'te Luka Doncic 31 sayı, 11 asist, 10 ribauntluk performansıyla "triple double" yaptı. Derrick Jones Jr 19 sayı, Kyrie Irving 12 sayı, 4 asist, Dereck Lively 11 sayı, 10 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

        Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 30 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, Chet Holmgren 13 sayı, 4 ribaunt, Jalen Williams ve Luguentz Dort, 12'şer sayı kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! Yurdun yarısında yağış var!
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        3,5 sent hedefi ne zaman?
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim