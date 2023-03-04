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Haberler Basketbol NBA NBA'de Brooklyn Nets, Boston Celtics'i 28 sayı geriden gelerek devirdi!
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Brooklyn Nets, Boston Celtics'i 28 sayı geriden gelerek devirdi!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, 28 sayı farkla geriye düştüğü mücadelede Boston Celtics'i 115-105 mağlup etti.

NBA'de Brooklyn Nets, Boston Celtics'i 28 sayı geriden gelerek devirdi!
AA / HABERTURK.COM

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde Nets, konuk olduğu zirveyi hedefleyen Celtics karşısında ikinci çeyrekte 28 sayı geriye düştüğü maçı bırakmadı ve sahadan galip ayrıldı.

Sezonun 35. galibiyetine ulaşarak play-off potası 6. sırada yer alan Nets'te Mikal Bridges 38 sayı, 10 ribaunt ve 4 asist, Cameron Johnson 20 sayı ve 5 ribaunt, Dorian Finney-Smith 17 sayı ve 9 ribaunt, Spencer Dinwiddie 17 sayı ve 8 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

19. kez kaybeden 45 galibiyetli Celtics'te Jaylen Brown 35 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Jayson Tatum 22 sayı, 13 ribaunt ve 5 asist, Derrick White 16 sayı, Marcus Smart 13 sayı ve 8 asistle oynadı.

Knicks'e galibiyeti Randle getirdi

Doğu Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren iki ekibin çekişmeli mücadelesinde, New York Knicks, deplasmanda Miami Heat'i son saniyelerde bulduğu basketle 122-120 yendi.

Galibiyet serisini 8 maça çıkartan konferans 5'incisi Knicks'e maçın bitimine 0,7 saniye kala attığı üçlükle galibiyeti getiren Julius Randle 43 sayı ve 9 ribaunt, Jalen Brunson 25 sayı ve 8 asist, Immanuel Quickley 21, RJ Barrett 17 sayıyla skora katkı sağladı.

Bu sezon 31. kez kaybeden konferans 7'ncisi Heat'te Jimmy Butler 33 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Tyler Herro 29 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Bam Adebayo 18, Caleb Martin 14 sayı kaydetti.

Nuggets, Jokic'in "triple-double"ıyla kazandı

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, sezonun 45. galibiyetine, konuk ettiği konferans ikincisi Memphis Grizzlies'ı 113-97'lik skorla geçerek ulaştı.

Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 18 sayı, 18 ribaunt ve 10 asistle sezonun 25. triple-double'ını yaptı. Michael Porter 26 sayı ve 8 ribaunt, Jamal Murray 22 sayı, 9 asist ve 5 ribaunt, Bruce Brown 15 sayı ve 6 ribaunt, Aaron Gordon 13 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Bu sezon 24. kez kaybeden Grizzlies'ta Ja Morant 27 sayı ve 10 asist, Desmond Bane 19 sayı, Jaren Jackson 15 sayı ve 6 ribaunt, Xavier Tillman 11 sayı ve 10 ribaunt üretti.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 106-117

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 105-115

Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 129-111

Miami Heat-New York Knicks: 120-122

Chicago Bulls-Phoenix Suns: 104-125

Oklahoma City Thunder-Utah Jazz: 130-103

Golden State Warriors-New Orleans Pelicans: 108-99

Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 113-97

Sacramento Kings-Los Angeles Clippers: 128-127

Los Angeles Lakers-Minnesota Timberwolves: 102-110

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